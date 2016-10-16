Çavuşoğlu: Şii milisler Musul operasyonuna katılmamalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den alınması için yürütülecek operasyona Şii milislerin katılmaması gerektiğini söyledi.

Operasyonda başarının Irak ordusu ve yerel kuvvetlerle sağlanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bölgede Peşmerge var. Onlardan da destek alınır" dedi.

"İnsanları DAEŞ ve Şii gruplar arasında tercih yapmaya zorlamamız gerekiyor" diye konuşan Çavuşoğlu, Irak'a mezhepçiliği Türkiye'nin getirmediğini söyledi.

Çavuşoğlu Irak ve Suriye'deki her gelişmenin Türkiye'ye etkisi olduğunu vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye olarak Musul'da istediğimiz çerçevede gerçekleşecek tüm operasyonlara her türlü katkıyı vereceğimizi söylüyoruz. Güvenliğimizi tehdit edecek her türlü gelişmeye karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanırız."

Çavuşoğlu bu açıklamaları, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'la görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere de değindi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefinin El Bab ilçesine kadar gidilmesi ve Münbiç bölgesinin tamamen IŞİD'den temizlenmesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık kasabasının kontrolünün de tamamen Özgür Suriye Ordusu'nda olduğunu belirtti.

Rakka'da da halkın "PKK, PYD, DAEŞ arasında tercih yapmaya zorlandığını" vurgulayan Çavuşoğlu, "Neden iki kötüden birini seçmek zorunda kalsınlar?" dedi.

Suriye'de Cerablus ve çevresinin IŞİD'den temizlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, örgütün Irak ve Suriye'nin tüm bölgelerinden temizlenmesi gerektiğini kaydetti.