Çavuşoğlu, “Sen ne lalesisin”de durmaya karar verdi: Daha fazla şey söylemek istiyorum, terbiyem el vermiyor

Hollanda ile yaşana diplomatik kriz sonrası Hollanda Başbakanı Mark Rutte’a “Sen ne lalesisin bilmiyorum…” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha fazla şey söylemek istediğini ancak terbiyesinin müsaade etmediğini söyledi.Çavuşoğlu, Diyorlar ki Sizin bakan konuşunca sert konuşuyor. Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Hollanda'yla Türkiye arasındaki diplomatik krize ilişkin olarak "Özür dilesen de dilemesen de bunun hesabını soracağız. Karşılığını vereceğiz. Dün maslahatgüzarını çağırdık, gece sonra bir daha çağırdık 'Büyükelçiniz gelmesin bir daha' dedik. Sen nasıl yaklaşırsan ben de sana öyle gelirim. Sen bir adım düşmanlık yaparsan, ben de sana iki katı karşılık veririm" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Buraya gelir laleleri görür, müzeleri görür ama Türklerle bir araya gelemez" sözlerini hatırlatarak "Senin ülkendeki laleler nereden geldi? Sen lalesisin bilmiyorum ama lalenin hası İstanbul'da var" diye konuşmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Çanakkale ziyaretinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Başka bir ülkede olduğunu düşünün, tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Rusya'da olsa, tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Peki Avrupa yapınca biz nasıl meşru oluyoruz? Bunu meşru gösterdiğin zaman, ben sana nasıl saygı duyacağım? Yarın sen bana demokrasi konusunda nasıl ders vereceksin? Ben bunu senin yüzüne vurmayacak mıyım? Diyorlar ki Sizin bakan konuşunca sert konuşuyor. Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor. Yaptığımız görevin sorumluluğu da var. Tabii Hollanda'dan çok içimizdeki Hollandalıları da görüyoruz.”