Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna ile gerginliği azaltmaları için temaslarda bulunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, gerginliği azaltmaları için iki ülkeyle de temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşmesinin ardından İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna arasında dün patlak veren gerilimi değerlendirdi.

Rusya, ilhak ettiği Kırım yarımadası açıklarında dün Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açarak el koyarken, olayın ardından kapattığı Kerç Boğazı'nı bu sabah yeniden deniz trafiğine açmıştı.

Konuyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Hem Rusya hem Ukrayna ile ilişkilerimiz iyi, gerginliği azaltmaları için iki ülkeyle de temaslarda bulunacağız" dedi.

Hafta sonunda Suriye Halep'e zehirli gazla düzenlendiği iddia edilen saldırıda 100'den fazla kişi yaralanırken; Rusya ve Suriye yönetimi saldırıyı İdlib'deki güvenli bölgedeki muhaliflerin düzenlediğini iddia etmiş, muhalifler ise bu iddiayı reddetmişti.

Konuyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Rusya ile imzaladığımız İdlib muhtırasına uluslararası destek gelirken bunu sabote etmek isteyenler de olduğunu biliyoruz; karşılıklı suçlamalar var... Rusya ile savunma bakanları ve istihbarat başkanları görüştü, ben de en yakın zamanda mevkidaşım ile görüşeceğim, provokasyona gelmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.