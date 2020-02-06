Çavuşoğlu: İdlib'de saldırıyı yapan rejimdir; Rusya ile neden çatışalım?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan beklentisinin İdlİb'de Suriye hükümeti güçlerini durdurması olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, gelişmelerin Türkiye Rusya arasında gerilime neden olacağı tartışmasına ilişkin ise "Saldırıyı yapan rejimdir. Türkiye olarak Rusya'yla neden çatışalım?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bakü'deki Türk Konseyi Zirvesi de çok başarılıydı. Tüm dünyadan Türk Konseyi'ne ilginin giderek arttığını görüyoruz. Görüştüğümüz de bizden sonra statü isteyen ülkelere nasıl statü verebiliriz oldu. Daha detaylı görüşeceğiz. Hukukçuların görüşünü de istememiz gerekiyor."

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın takdiri bizim için onurdur. Kendilerine minnettarlığımı bildirmek isterim. Tıpkı bir Azerbaycan vatandaşı gibi Türkiye'de de her bir vatandaşımız Türkiye'nin haklı davasını savunduğu kadar Azerbaycan'ın da haklı davasını savunuyor."

"Siyasi hayat ya da mevkiler makamlar gelir geçer ama öbür boyunca kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını müdaf etmeye devam edeceğim"

"Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmek gerekiyor"

"İdlib'deki çatışmalar tüm dünyada endişe yaratıyor. Yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 2 bine yakın sivil insan rejim tarafından öldürüldü. Rejimin garantörü olarak Rusya ve İran'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için Astana, Soçi, Türkiye, Tahran birlikte çok çalıştık. Faydasını da gördük. Ama son zamanlarda İdlib'deki rejimin saldırganlığı hepimizi rahatsız etti. Rusya'dan beklentimiz bir an önce rejimin durdurulmasıdır. Bu konuları Rusya'yla görüşüyoruz. Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler Saldırıyı yapan rejimdir. Türkiye olarak Rusya'yla neden çatışalım? Sabrımızın bir sınırı vardı. 8 şehitten sonra karşılığını verdik. Rejim devam ederse saldırılara biz burada durmayız. İnsani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapmamız gerek. Uluslararası toplumun da sorumluluğudur. Dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Bu konuda yalnız da kalsak gereğini yapacağız. Kararlılığımızı Rus muhattaplarımıza söylüyoruz. Birlikte çalışmaya devam etmeye gerekiyor. Bu sorunları çözersek birlikte çözeriz diye düşünüyorum. "