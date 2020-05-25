Çavuşoğlu: Rus turistler tarifeli seferler başlamadan charter uçaklarla gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin, tarifeli uçuşlardan önce charter seferleriyle başlayabileceğini belirtti.



Çavuşoğlu, "Alman, Rus dostlarımız Türkiye'ye gelmek istiyor. Tarifeli uçuşlar başlamasa bile charter uçuşlarla gelmek isteyenleri güvenli şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi.



Türkiye'ye turist gönderen ülkeleri ikna etmeye çalıştıkları bilgisini veren Çavuşoğlu, "Heyetleri Türkiye'ye davet etmeye başladık. Tur şirketleri, operatörler ve rehberler dahil hava alanından otele kadar aldığımız tedbirleri görmeleri için davet ettik" diye konuştu.



Çavuşoğlu daha önce, turizmin yeniden başlaması için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile iki kez görüşme yaptığını açıklamıştı.

Bakan Ersoy: Rus turist sayısı yüzde 40 azalabilir

Öte yandan Rus TASS haber ajansı, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy’un bu yıl Türkiye’ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 40 düşüş beklediklerini söylediğini aktardı.