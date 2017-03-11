Çavuşoğlu: Rotterdam’a gideceğim

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentine giderek cumartesi akşamı referandum etkinliğine katılacağını açıkladı. CNN Türk televizyonuna konuşan Çavuşoğlu, Hollanda'nın kendisinin gideceği uçağın uçuş iznini iptal etmekle tehdit ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanını tehdit ediyorlar. Bugün Rotterdam'a gideceğim. Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur” şeklinde konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise cuma akşamı NOS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türk bakanların diplomatik temsilciliklerde katılacağı etkinliklerin engellenmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Başbakan Rutte, Başkonsolosluk binası ve bahçesinin "Türk toprağı sayıldığını” vurguladı.

Rutte, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumartesi akşamı Roterdam Başkonsolosluğu'nda davetli misafirlerin katılacağı bir referandum etkinliğinde konuşacağını ifade etti. Rutte, Rotterdam'daki Türk Başkonsolosluğu'nun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını da sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı: İstenmeyen insanlar ülkeden uzak tutulmalı

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb de Türk Başkonsolosluğu'nun bahçesinde ve civarındaki sokaklarda izleyici istenmediğini belirtti. Aboutaleb, eğer Çavuşoğlu bahçede konuşma yaparsa, bunun kamu düzenini bozabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Aboutaleb, Hollanda hükümetine çağrıda bulunarak, istenmeyen insanların ülkeden uzak tutulması için gerekeni yapmasını talep etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, cuma günü yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’da cumartesi günü için planlanan referandum etkinliğine Hollanda hükümeti olarak karşı olduklarını açıklamıştı. Koenders, ziyaretin güvenlik gerekçesi ile istenmediğini söylemişti.

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DW/AFP/dpa, JD/BS