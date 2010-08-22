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Yaşam

ÇAVUŞOĞLU REKTÖRLERLE GELİYOR LEFKOŞA (A.A)

22 Ağustos 2010 22:33

-ÇAVUŞOĞLU REKTÖRLERLE GELİYOR LEFKOŞA (A.A) - 22.08.2010 - KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerde yaşanan kontenjan sıkıntısını görüşmek ve bazı öneriler sunmak amacıyla, beraberindeki bir heyetle yarın Ankara'ya gidecek. Bakanlık Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'na Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Ali Avni Yönel'in yanı sıra, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Öner, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Halil Nadiri ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş eşlik edecek. Yarın saat 13.00'te YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile YÖK merkezinde görüşecek olan heyet, KKTC üniversitelerinde yaşanan sıkıntılar ile öneri ve isteklerini paylaşacak. Bakan Çavuşoğlu YÖK ile görüşmenin ardından, Ankara Keçiören Belediyesinin vereceği iftar yemeğine katılacak ve ''Kıbrıs Evi''nin açılışına katılacak. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, 24 Ağustos Salı günü saat 12.30'da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile görüşecek.

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