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Dünya

Çavuşoğlu: Rejim Afrin'e PKK ve YPG'yi temizlemek için giriyorsa, sorun yok

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Ürdün’de, Ürdün Başbakanı Ayman Al Safadi ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, "Çavuşoğlu: Rejim Afrin'e PKK ve YPG'yi temizlemek i

19 Şubat 2018 17:02

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Ürdün’de, Ürdün Başbakanı Ayman Al Safadi ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, \"Çavuşoğlu: Rejim Afrin\'e PKK ve YPG\'yi temizlemek için giriyorsa, sorun yok... Ama rejim buraya PKK ve YPG\'yi korumak için girerse, bizi kimse durduramaz\" dedi.
Bir gazetecinin Suriye’deki yönetimin YPG ile işbirliği yaptığına dair haberleri değerlendirmesi istenen Çavuşoğlu, \"Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Afrin- Zeytin Dalı operasyonumuzun da Fırat Kalkanı operasyonumuzun da amacı başından beri belli; Bölgedeki terör unsurlarını ortadan kaldırmak\" dedi ve şöyle devam etti;
\"Yine Afrin bölgesinde de hedefimiz belli, PKK/YPG terör unsurlarını yok etmek için başlattık bu harekatı. Ürdün de bu harekatı destekliyor. Suriye rejiminin PKK/YPG unsurlarıyla işbirliği yaptığına dair haberleri ben de okudum bu sabah. Rejim buraya PKK ve YPG’yi temizlemek için girerse, sorun yok. Rejim burada PKK ve YPG’yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat’ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli” dedi.

Gröüntü dökümü:
- Ürdün\'de gerçekleşen ortak basın toplantısı

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