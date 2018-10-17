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Çavuşoğlu: Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük (1) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı

17 Ekim 2018 15:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile olan görüşmesine ilişkin, \"Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk\" dedi. 

\"DÜN AKŞAM REZİDANSTA BU SORUŞTURMA GERÇEKLEŞMEDİ AİLESİNİN OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER SUUDLAR\" 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, \"Dün akşam maalesef rezidansta bu soruşturma gerçekleşmedi ailesinin olduğunu iddia ettiler Suudlar. Bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan\'nın  gecikmeksizin her konuda bizimle işbirliği yapması gerektiğini daha önce de söylemiştik. Bu soruşturma ve incelemelerden sonra sizlere net bilgi verebiliriz\" diye konuştu. 

\"YAPTIRIMLAR ZATEN SAÇMA SAPAN ŞEYLERDİ. YAPTIRIM OLMAMASI KONUSUNDA HEMFİKİRİZ\" 
Pompeo ile ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik yaptırımlarının görüşülüp görüşülmediğine ilişkin bir soru üzerine, Çavuşoğlu, \"Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde böyle yaptırım gibi veya diğer konuların olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kendileri de söyledi. Biz de buna vurgu yaptık. Düzelme bekliyoruz elbette. Saçma sapan bir yaptırımdı zaten. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler hiç bir yere gitmez\" ifadelerini kullandı. 

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-Çavuşoğlu\'nun açıklaması
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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
 

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