Çavuşoğlu: PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta PKK ile mücadele ettiğini belirterek, “O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak” diye konuştu. “Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet edecekler. Bugüne kadar ülke için hiçbir şey yapmayanlarla yapanlar arasında tercih yapılacak. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak” diyen Çavuşoğlu, 24 Haziran’ın bir ‘dönüm noktası’ olacağını söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) düzenlediği iftar yemeğine katılan Çavuşoğlu, geride bıraktıkları 16 yılın kendileri için kolay geçmediği belirterek şöyle konuştu:

"Önümüze her türlü engeller çıkarıldı ama kimseye küsmedik, kızmadık. Hele hele vatanımıza, milletimize hiç küsmedik. 'Seçime sokmayın, size cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz' Böyle böbürlene böbürlene, e-muhtıralarla ve başka girişimlerle içeriden, dışarıdan destekli terörler, 17-25 Aralık hain FETÖ darbe girişimi ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi. Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden milletimiz hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya'ya hizmet verdik.”

"Milliyetçilerle ittifak kurduk, FETÖ'nün kontrolünde olanlarla değil"

"Sadece 4-5 yıllık planınız olursa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine ulaştırmalıyız. Ortaya vizyon koyamayanlar Türkiye için hayalleri olmayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıramazlar. Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar Türkiye'ye hiçbir şey yapamazlar, yapmadılar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk. MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla, vatanını sevenlerle, milliyetçilerle ittifak kurduk, FETÖ'nün kontrolünde olanlarla değil.

"Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler"

“Kuzey Irak'ta şehit askerlerimiz var. Kiminle mücadele ediyoruz; PKK. O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet edecekler. Bugüne kadar ülke için hiçbir şey yapmayanlarla yapanlar arasında tercih yapılacak. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. 24 Haziran inşallah dönüm noktası olacak."