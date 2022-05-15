Çavuşoğlu: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin Türkiye'nin endişelerini hatırlatarak "PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ardından konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin endişeleri dile getirdiği Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla yaptığı üçlü görüşmenin detaylarını da anlattı.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NATO’nun açık kapı politikasına her seferinde destek verdik. "

"NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik"

"NATO üyesi olan bir ülkenin müttefikine kısıtlama uygulaması kabul edilemez."

"Endişelerimiz meşrudur, teröre destek veren ülkeler NATO üyesi olmamalı".

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi:

"Terörle ilgili, PKK’yı terör örgütü olarak gördüklerini dolayısıyla bu konudaki tutumlarının devam edeceğini söylediler."

"PKK kamplarında eğitilmiş teröristler var, bundan Suriye’den bir geçiyorlar, birden adı değişiyor. Fotoğraflarla PKK kampında olduklarını, terörist başı Öcalan’la birlikte olduklarına dair belgeleri de kendilerine gösterdik. Nasıl oluyor da bu şimdi farklı diğerinden? Sadece PKK terör listesindedir diye geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. O zaman sizin endişelerinizi gidermek için bir çalışma yapalım önerisi geldi. Türk kamuoyunun bu iki ülkenin üyeliğine neden karşı olduğunu anlattık. Halkımızdan bağımsız siyaset izlememiz mümkün değil, bu popülizm de değil. Bu partiler ötesi bir durumdur. Vatansever olan herkesin hassas olduğu konular. Siyaset üstüolduğunu söyledik. Bir teklifte bulundular. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. "

"İki aday olmak isteyen ülkenin teröre verdiği destekle ilgili somut tespitlerimizi paylaştık. İsveç Dışişleri Bakanı'nın bugüne kadarki açıklamaları maalesef yapıcı da değil. Finlandiya Dışişleri Bakanı gayet temkinli, çözülebileceğine dair inancını da söylüyor. Bunun bir günde olmayacağını da söylüyor."

"Dün biz bu konuda toplantı yaparken bile Stockholm'da bu terör örgütünün mensupları toplantılar yapıyordu. İsveç'in üyelikle ilgili sürecinin başlamasından hemen sonra bu terör örgütünün, sözde silahlı grubunun liderini ya da başındaki kişiyi, bunlar, hem de İsveç Savunma Bakanı kabul etti. Sonuçta bu konuda biz durup dururken bu ülkelerle ilgili bu açıklamaları yapmadık. Bu açıklamaları yaparken, bu konuda Türkiye'nin endişesi nasıl giderilecek? Sözle olmaz. Üye olduktan sonra da, diyelim ki üye oldular, üye olduktan sonra da tekrar eski politikalarına dönüp dönmeyeceği konusunda da garanti yok. Bizim halkımız bu yaptıklarından dolaylı, özellikle İsveç için söylüyorum, güvenmiyor. Kesin güvenlik garantilerinin olması lazım. Türkiye gibi bir müttefiği yönelik savunma sanayii ürünleri kısıtlamasının da kalkması lazım. Pazarlık unsuru olarak söylemiyorum, müttefikliğin gereği olarak söylüyorum."