Çavuşoğlu: “Penaltı pozisyonunu neden atladıklarını anlamış değilim”

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçında bir penaltılarının verilmediğini belirterek, “VAR sistemini en çok destekleyen kulüp başkanlarından birisiyim. Bundan sonra da olması gerektiğini destekliyorum. Ama VAR sistemini var hale getirirseniz VAR sistemi geçerli. O pozisyonu neden atladıklarını anlamış değilim” dedi.

Aytemiz Alanyaspor’da 15 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı. Çalışma öncesi Cenk Ahmet Alkılıç’ın doğum günü kutlandı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’ndeki antrenman sahasına getirilen pastadaki mumları takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde söndüren Cenk Ahmet Alkılıç’a Bobo pasta ikram etti. Cenk Ahmet daha sonra arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini kabul etti.

Daha sonra antrenmana geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam ettiği çalışmayı turnuvayla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 13.30’da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antrenmanda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçını değerlendirdi. Beşiktaş gibi bir rakipten 3 puan almak istediklerini ancak olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Takımız iyi oynadı. Pozisyonlar fazlasıyla vardı. Bunları gole çeviremedik. Özellikle son dakikada telafisi olmayan sürede Lucas ile çok net pozisyon yakaladık. Kalecinin ayağına çarptı, biliyorsunuz ama maçta bir penaltı pozisyonu vardı. Futbolcularımız itiraz etti. Yorumcular bunun penaltı olduğunu söyledi. Bu pozisyonda art niyet olduğu ben değil spor yorumcuları tarafından dile getirildi. VAR sistemini en çok destekleyen kulüp başkanlarından birisiyim. Bundan sonra da olması gerektiğini destekliyorum. Ama VAR sistemini var hale getirirseniz VAR sistemi geçerli. O pozisyonu neden atladıklarını anlamış değilim. Bu pozisyonun nasıl kaçtığını, tekrarına nasıl bakılmadığını, neden izlenmediğini anlamış değiliz. Bunlara daha dikkat edilmesi gerekiyor. Beşiktaş gibi bir rakipten alacağımız 3 puan çok önemliydi ve bunu almamak da içten değildi. Neticesinde maç berabere bitti” dedi.

Hakemlerin de hata yapabileceğine işaret eden başkan Çavuşoğlu, “Elbette maçı yöneten hakemler de hata yapacaktır. Bir pozisyonda futbolcumuzun eli kırıldı, hastanede yatıyor ama maalesef kart gösterilemedi. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bize karşı kartlarda acımasızca davranıldı. Bunlar doğru değil. Eşit şartlarda olması gerekiyor. Hiçbir oyuncunun haksız kart görmesini istemeyiz. Hiçbir takıma haksız penaltı verilmesini istemeyiz. Kendimiz için ne düşünüyorsak diğer kulüpler için de bunu istiyoruz” diye konuştu.

VAR sisteminde görülen hataların tüm takımları düşündürmeye başladığını savunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Elbette bu yıl daha yeni başladı, oturacaktır ama her şey oradaki işin başındakilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bizim maçımızda da bunlara fazla dikkat edilmedi. Şahıs olarak hakemlerin cezalandırılmasına karşıyım. Hakemlere maç vermeme cezasından ziyade ben maçlara vermeye devam edip para cezası verme düşüncesindeyim. Ne kadar maç yönetirlerse hakemlerimiz o kadar daha çok tecrübe kazanacaktır.”

Rize maçını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Puanlar birbirlerine yakın. Rize\'nin Galatasaray maçında 2-0\'dan 2-2\'yi yakalaması kolay yapılacak iş değil. Bu yılki maçların hepsi zor. Altı üstü diye bir şey yok. Akhisar, Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç. Biliyorsunuz, Baiano sakat, cezalı oyuncumuz var. Sackey\'in bir pozisyonda sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ki bu kartlık bir pozisyon da değildi. Maçta eksikliklerimiz var. İnşallah olan takımla giderek mücadelemizi yapacağız” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenk Ahmet Alkılıç’ın doğum günü kutlaması

- Antrenmandan detay

- Hasan Çavuşoğlu açıklama

- Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)