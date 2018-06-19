Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (2)

KARAMOLLAOĞLU\'NA KANDİL YANITI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu\'nun Kandil\'in boşaldığı ve boş bir yerin bombalandığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

\"Temel bey bu bilgiyi nereden almış ? Orada adamları mı var ? Son zamanlarda gerçi bu ittifaklar yüzünden kimin ne olduğu karışık ve ittifak kurduğu partinin içinde PKK\'lılar, DHKP-C\'liler var. Acaba oradan mı kaynak aldı ? Şu bir gerçek tabi, bombalamaya başladığınız zaman lider kadrosu özellikle kendisini güvenceye almak için bazen şehre kaçıyor, bazen sınırın öbür tarafına, İran\'ın dağlık bölgelerine. Tabi kolay değil, İran onlara kucak açıyor anlamında söylemiyorum. Kaçışlar oluyor ama Kandil bugün PKK\'nın bir üssüdür ve bizim için de bir bataklıktır. Bizim buraları tertemiz etmemiz gerekiyor. Temel bey gibi bir insanın söylemesi gereken şey, \'Biz sonuna kadar destekliyoruz ve kahraman askerlerimize, Mehmetçiğimize dua ediyoruz, rabbim onları korusun, onlara güç versin\' demesidir. Vatan, millet sevgisi içinde olan insanları da seçim ortamı kör etmez, yani seçim ortamında bile bu duygusunu köreltmez, gözlerini kör etmez. Demek ki Temel bey onlarla daha içli dışlı olduğu için başka bilgilere sahip. Temel beyin bilgi kaynaklarını biz de öğrenmek isteriz, daha sağlıklı bilgi kaynağı varsa.\"

\'MÜNBİÇ\'TEKİ ABD ORTAKLIĞI DÜN İTİBARİYLE UYGULAMA SAFHASINA GEÇTİ\'

Münbiç\'te ABD ile yürütülen işbirliği hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, ABD ile birlikte hareket edileceğinin söylendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Amerika\'yla bir yol haritası üzerinde anlaştık. YPG/PKK buradan çıkacak, devriye görevini şu anda yapmaya başladılar ve güvenlik tedbirlerini yeni güvenlik birimleri oluşuncaya kadar ABD ve Türkiye birlikte yapacak. Burayı kimin yöneteceği, yönetimde kimlerin olacağı, güvenlik birimlerinde kimler yer alacak tüm bu konularda, Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Yol haritasının amacı bu. O yüzden PKK çıkacak, orada bu konularda birlikte çalışacağız. Şu anda Pompeo ile birlikte bizim onay verdiğimiz yol haritası, Münbiç yol haritası ki bu diğer yerler için de bir model olacak, dün itibariyle uygulama safhasına geçti diyebiliriz. Dün itibariyle bizim askerlerimizin oraya girmeye başlamasıyla esasen uygulamanın ilk adımı atıldı. Bundan sonraki süreçte YPG/PKK buradan çekilecek. ABD onların silahlarını alacak ve biraz önce söylediğim konularda birlikte çalışacağız. O birimler oluşuncaya kadar güvenlik konusunda ortak tedbir alacağız, birlikte devriye gezeceğiz. Burayı terk etmek zorunda kalan insanların, Türkiye\'deki Suriyelilerden bahsediyorum, buralara dönmesi için birlikte destek vereceğiz. Kısacası burayı istikrara kavuşturacağız, daha sonra Münbiç modeli Fırat\'ın doğusundaki bölgeler için de uygulanacak.\"

ABD\'Lİ TUTUKLU RAHİP AÇIKLAMASI

ABD\'nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson\'a ilişkin soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Ona mahkeme karar verir. Dava sürüyor, temmuz ayında tam gününü hatırlamıyorum ama duruşması var. Dolayısıyla bir iddianame hazırlanma dönemi vardı. Yine soruşturma dönemi, dosya hazırlandı, dava açıldı, iddianame hemen kabul edildi. Tutukluğu halen devam ediyor. Ama idari konularda bazı talepler oluyor. Mesela hapishanenin değişmesi gibi ya da sağlıkla ilgili ailesinin erişimi gibi, zaten konsolosluk erişiminde problem yok. Bunlar zaten ülkeler arasında doğal bir şey, olması gereken bir şey. Bu konularda Adalet Bakanlığımız gerekli adımı atıyor, onların uhdesinde. Fakat herhangi bir kişinin tutukluluğunun devam etmesi, etmemesi ya da yargı sürecinden sonra ceza alması, suçlu bulunması ya da suçlu bulunmaması tamamen mahkemenin vereceği bir karar. Onun için Dışişleri Bakanlığı, hükümet olarak bizim herhangi bir çalışma yapmamıza gerek yok.\"

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