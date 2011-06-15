-ÇAVUŞOĞLU: ONUR DUYUYORUM ALANYA (A.A) - 15.06.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'nın başındaki ilk Türk ve Müslüman olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, ''Alanyalıyız. Gerekirse muz bahçesine gider çalışırız, seranın içine gireriz, turizm işi yaparız. Yeri geldiğinde Toroslara çıkar keçi, koyun güderiz ama Avrupa'yı da yönetiriz'' dedi. AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesindeki bir otelde partililerle yemekte buluştu. Çavuşoğlu, geceye Rus sanatçı Avraam Russo ile geldi. Burada partililere seslenen Çavuşoğlu, seçim çalışmaları sürecinde partisine ve kendisine destek olan vatandaşlara teşekkür etti. Türk milletinin 12 Haziran'da demokratik tercihini sandık başına giderek gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''Millet, AK Parti'yi tekrar tek başına iktidara getirdi. Diğer partilere de demokrasinin gereği muhalefet yapma görevini vermiştir. Aslında demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemlidir. Bu demokrasinin vazgeçilmezidir. Bu sonuca hepimiz saygı duyacağız. Bu sonuçları hepimiz hazmedeceğiz.'' 12 Haziran seçimlerinin ardından partisinin elde ettiği başarı ve Alanyalıların kendisine verdiği destekten dolayı Avrupa'ya daha güçlü şekilde gideceğini ifade eden Çavuşoğlu, partililere şöyle seslendi: ''Avrupa'nın başındaki ilk Türk ve Müslüman olmaktan onur duyuyorum. Avrupa'da beni bir Türk, bir Müslüman olarak biliyorlar, ama aynı zamanda Alanyalı olarak biliyorlar. Daha ilk seçildiğimde yaptığım konuşmada, 'Ben Alanyalıyım. Alanya'da doğdum büyüdüm ve bugün buraya gelen Alanyalı dostlarıma aileme teşekkür ediyorum' dedim. Siz beni şimdi Avrupa'nın başkentine daha güçlü gönderdiniz. Seçildiğim günden bu yana sayfalarca mesaj aldım. Dünyanın birçok ülkesinden mesaj geldi. Artık Avrupa'nın başında daha güçlü bir başkan var. Artık Avrupa'yı yöneten kardeşiniz orada daha da güçlü. Biz Alanyalıyız. Gerekirse muz bahçesine gider çalışırız, gerekirse seranın içine gireriz, gerekirse turizm işi yaparız. Yeri geldiği zaman Toroslara çıkarız keçi, koyun güderiz ama Avrupa'yı da yönetiriz.'' Konuşması sık sık partililerin alkışlarıyla ve ''Alanya seninle gurur duyuyor'' sloganıyla bölünen Çavuşoğlu, geceye davet edilen Rus sanatçı Russo'nun, dünyanın birçok ülkesinde Tarkan'dan daha fazla tanındığını söyledi.