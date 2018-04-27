T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çavuşoğlu: OIC ve AB arasında bir forum düzenlenmesini teklif ettik

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, Avrupa Briliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Kudüs konusunu görüşe

27 Nisan 2018 13:32

İstanbul, 27 Nisan (DHA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, Avrupa Briliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Kudüs konusunu görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OIC ve AB arasında bir forum düzenlenmesini önerdiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, OIC ve AB arasında bir toplantı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna, \"Bir forum düzenlenmesini teklif ettk. Bunun hangi düzeyde olacağı, hangi konuları içereceği ve zamanlaması konuları görüşülecek. Biz bugün sonbaharda İstanbul\'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak avrupa da buna sıcak bakıyor\" diyerek yanıtladı.

 

Görüntü Dökümü

- Çavuşoğlu ile ropörtaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHATeşkilatı OIC Zirve Dönem BaşkanıKomitesi BaşkanıAvrupa Briliği AB Komisyonu Başkan YardımcısıDışGüvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniKudüsDışişleri Bakanı MevlütOICABBununBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24