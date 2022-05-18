Çavuşoğlu, New York'ta: ABD ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımının gündemde olduğu ve Ankara'nın Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıklamasından sonra ABD'ye planlı ziyaretini başlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta yaptığı açıklamalarda, "ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde 'Türk-Amerikan toplumu' üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, "Bu zor dönemde bağımsız politika izlemenin kolay olmadığını" ifade etti.

Çavuşoğlu, "Ülkeler olsun, uluslararası örgütler olsun özellikle kriz zamanında herkes kendi tarafının tutulmasını ister ve bu yönde de baskılar yaparlar. Diplomaside görüyoruz aslında çok da olgun bir tavır değil. Bir ülke diğeriyle küstüğü zaman tanıdığı ne kadar ülke varsa o ülkelere de baskı yaparak arasının bozulduğu ülkeyle ilişkileri kesmesini istiyor. Bazen o ülkelere muhtaç olan diğer ülkeler, bu yönde istemese de adımlar atmak zorunda kalıyor. Ben bunu 7,5 yıllık dışişleri bakanlığı hayatımda, bu süreçte çok gördüm, maalesef üzülerek gördüm ama Türkiye hiçbir zaman böyle bir yola tevessül etmemiştir, tam tersine küsen, arası bozulan ülkeleri barıştırmak için, sorunlarını çözmek için güven artırıcı adımların atılması için çaba sarf etmiştir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak.''

Çavuşoğlu, New York’ta ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.