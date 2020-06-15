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Politika

Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Rusya ile çalışmaya devam ediyoruz

15 Haziran 2020 20:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

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