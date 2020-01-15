Çavuşoğlu: Libya'da siyasi çözüm arayışı sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Libya'da siyasi çözüm arayışının sürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Libya ile imzaladığımız iki muhtıra da Türkiye'nin masada yaptığı çalışmaların sonucudur."

"Yeter ki Türkiye dışlanmaya çalışılmasın. Biz bu muhtıraları imzalayıncaya kadar Türkiye dışlanmaya çalışıldı. Türkiye'nin içinde olduğu hiçbir anlaşmanın geçerliliği olmadığını hatırlatmamıza rağmen bu dışlama çalışmaları devam etmiştir. Bu denklem değişti. Biz bu denklemi bizim lehimize diğerlerinin aleyhine kullanmak istemiyoruz. "

"Keşke bu ülkeler bize kapılar arkasında söylediklerini kamuoyu önünde de dürüstçe söyleyebilseler."

(ABD-İran) "Diplomasiye inanıyoruz. Türkiye gerginliğin azaltılması için çaba gösteriyor. Burada taraf tutmak mümkün değildir. Önemli olan çözüm bulunması ve mevcut anlaşmaların devam ettirilmesidir. Bizim burada bir diğer endişemiz komşumuz Irak'ta yaşananlar. Irak zaten birçok sorun yaşıyor. Komşu Irak başka ülkelerin çatışma alanı olmamalı."

"Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor"

"Böyle bir coğrafyada dengeli bir dış politika izlememiz lazım. Hiçbir ülkenin de bir ülkeye Irak başta olmak üzere taraf seçtirmemesi gerekiyor. Üye olduğum tüm ülkeler içinde aktif bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi derdimiz dost kazanmaktır, düşman değil."