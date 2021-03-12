Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.

Anadolu Ajansı ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan, Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını ve bir Afganistan özel temsilcisi atayacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la da "ikili hiçbir probleminin olmadığını" belirten Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da "Adalet arayışıydı, biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık" dedi:

"Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la arada yazışıyoruz. Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre. Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli."

"Mısır'la Türkiye arasında iki taraftan da ön koşul gelmedi "

"Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı."

Çavuşoğlu, 3 Mart'ta yaptığı açıklamalarda "Mısır, Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu" demiş, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının Mısır'la müzakere edilebileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'nin başkanı Joe Biden arasında beklenen telefon görüşmesi için de "Onlar adına şu tarihte, bu tarihte olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ama uygun bir zamanda bu görüşmenin gerçekleşeceğini görüyoruz." dedi.

"S-400 krizinin aşılmasına ilişkin 'Girit modeli' önerisini ABD tarafının nasıl karşıladığına ilişkin bir yansıma var mı?" sorusuna Çavuşoğlu, "Biz herhangi bir modeli Amerikalılarla hiç konuşmadık. Model üzerinde hiç konuşmadık. Sadece S-400, YPG/PKK meselesi, tüm meseleler. Öbür konular... Oturup hepsini konuşalım bir çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim dedik. Telefonda bu tür meseleleri (konuşmak) doğru olmaz." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, AB'nin Kıbrıs görüşmelerine katılmak istemesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Müzakerelerde AB bir taraf değil, olmamalı da. Neden? Çünkü Rum kesimi AB üyesi. Haksız bir şekilde anlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde üye oldu. AB de bugüne kadar tamamen Rum tarafını tuttu ve Türk tarafının haklarını, Türk tarafını yok saydı. Yani sembolik görüşmeler oldu ama, yok saydı."