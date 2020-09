Çavuşoğlu, Libya'da: Sahada sükûnet var ancak sorun çözülmüş değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında bölgede son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, sahada sükûnetin hâkim olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Sorun çözülmüş değil. Tam tersine karmaşık bir durum var"

Çavuşoğlu, Libya'da son durumu şu sözlerle aktardı:

"Ne kadar resmi olarak ilan edilen ateşkes olmasa da sahada sükûnet var. Halk hizmet bekliyor şimdi. Özellikle meşru hükûmetin kontrolünde yaşayan halkın beklentileri var. Bu konularda da ciddi tecrübelerimiz var. Cumhurbaşkanımız belediyecilikten gelen bir liderimiz, bu konuda destek veriyoruz. Ayrıca bizim firmalarımızın burada yatırımları var, yarım kalan yatırımlar var, bunlar da bir komisyon halinde görüşülüyor.

Sahada sükûnet var diye her şey bitmiş değil, sorun çözülmüş değil. Tam tersine karmaşık bir durum var.

Sirte ve Cufra konusu her platformda gündeme geliyor. Meşru hükûmet kalıcı ateşkes için buraların kendilerine verilmesini bekliyor. Hafter hala siyasi çözüme inanmıyor yani her an saldırabilir, dolayısıyla bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte dediğimiz iki bölge bu menzilin içine giriyor. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin endişesini herkesin anlaması gerekiyor. Şu anda masa deneniyor yani diplomasi. Bu masanın her zaman biz baş aktörü olduk. Masadan kaçan Hafter oldu. Hafter masadan kaçarken bu kadar güçlü destek veren ülkeler ikna edebildi mi? Ya da ikna etmek istedi mi? Biz bu çabaları sürdürüyoruz, Kahire Girişimi gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz. Masayı sonuna kadar deniyoruz."

Çavuşoğlu, AB'nin silah ambargosunu denetlemek için başlattığı İrini operasyonu hakkında, "Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin haklı endişeleri karşılanmadı. İrini operasyonun taraflı bir operasyon. Hafter ve destekçilerini destekleyen bir operasyon. Avrupa Birliği buna alet oluyor. Malta cesur davrandı İrini operasyonundan çıktı. Almanya Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Almanya'nın tarafsız ve objektif olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.