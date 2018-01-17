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Çavuşoğlu, Lavrov'la Soçi ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefonda görüştü

17 Ocak 2018 19:03

 ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki bölgenin korunması için bir sınır güvenlik gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından konuyla ilgili olarak görüşmeler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. 

TIKLAYIN- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Rus tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, “Soçi toplantısı, Suriye’deki gelişmeler ve Suriye’de rejimin ihlallerinin” ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Suriye’deki siyasi sorunun çözümüne ilişkin önemli bir kilometre taşı olan 29-30 Ocak'ta Rusya'da gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog toplantısına ilişkin hazırlıklar görüşüldü” denildi.

Görüşmenin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un talebi üzerine gerçekleştirildiği açıklandı.

 

 

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