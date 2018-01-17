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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Görüşme Kanada'da gerçekleşti

17 Ocak 2018 04:20

Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, YPG/PKK'ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin'le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var" dedi.

Ayrıca ABD'nin Suriye'de sınır birlikleri planını değerlendiren Çavuşoğlu, "Böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkileri geri dönülmez bir şekilde zarar görür" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olark bir açıklama yapılmazken, ABD'nin YPG ile Suriye sınırında konuşlandırmayı planladığı sınır gücünün, ikili arasındaki görüşmenin temel gündemleri arasında yer alması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Tillerson ile bu konuyu da görüşeceğini, ABD'nin artık bir karar vermesi gerektiğini söylemişti. Çavuşoğlu ABD'yi Suriye politikasından ötürü eleştirerek, "Müttefiklerini mi tercih edecekler yoksa terör örgütlerini mi? Net bir karar verip tavır almaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e yönelik operasyon sinyali verdiği konuşmasında ABD'yi eleştirerek, "Düşmanlarımızla aramıza girmeyin" mesajını vermişti.

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