Çavuşoğlu konsolosluk rezidansında konuşacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Hamburg’ta bir referandum etkinliğinde konuşma yapması planlanan salonun kapatılmasının ardından organizatörlerin etkinliği kentteki Türk Başkansolosluğu’nun Uhlenhorst’ta bulunan rezidansına taşıdıkları açıklandı. Etkinliği organize eden AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada etkinliğin Almanya saati ile 18.00’de başlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salonun kapatılmasına ilişkin olarak İstanbul’da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, daha öncesinde salonun kapatılmasıyla ilgili olarak Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada da "Tüm uygulamalar Nazi dönemindekilere benziyor. AK Parti'ye 'hayır' çıksın diye baskı yapıyorlar… Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu'nun Hamburg kentinde referandum kampanyası yapacağı salon, yangın yönetmeliklerine uygun donanıma sahip olmadığı gerekçesiyle dün akşam kapatılmıştı.

Çavuşoğlu etkinlikten sonra Berlin'e geçecek

Çavuşoğlu’nun referandum etkinliğinin ardından Berlin’e geçeceği bildirildi. Bakanın 8 Mart Çarşamba günü Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şubat ayında Köln kentinde düzenlenen "Milletini sevenler evet diyor' toplantısına katılarak anayasa değişikliğini savunmuştu. Hemen öncesinde Başbakan Binali Yıldırım da Oberhausen kentinde "Memleket sevdalıları evet diyor" etkinliğine katılarak konuşma yapmıştı.

Geçen hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau kentinde katılacağı referandum etkinliğinin iptal edilmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Köln’de katılması planlanan referandum etkinliği de iki kez iptal edilmişti. Zeybekçi daha sonra özel bir mülkiyet olan Köln kent merkezinde bir otelin toplantı salonunda referandum etkinliğini yapabilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BÖ