Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, avukatının avukatlığını yapıyor (2)

\'İÇİMİZDEKİ TAŞERONLARI KULLANARAK ÜLKEMİZE OPERASYON YAPIYORLAR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Değirmenönü Mahallesi\'nde esnafla bir araya geldi. Önce muhtarlığı, daha sonra esnafı ziyaret eden Çavuloğlu, bir kırathanede oturarak vatandaşlarla sohbet etti. Çavuşoğlu daha sonra, Duaçınarı Mahallesi\'nde, Bursa Yıldırım Muşlular Derneği tarafından 80 çocuğun sünnet ettirildiği toplu sünnnet şölenine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\'\'Bugün bizim aramıza nifak tohumları saçmak isteyenler, bizim harcımız 1071 yılında karıldı. 1071 yılında kimlerle mücadele ediyorsak, o günden bu yana aynı istikrarla süren mücadelemizi, bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizimle göğüs göğüse mücadele etmeyi göze alamayanların, kaçanları ve içimizde taşeron kurmak suretiyle bu memlekete operasyonu düzenlemek isteyenlere sözüm, ne yaparsanız yapın, beraberliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve kararlılığımızı asla bozamayacaksınız. İşbirlikçileriniz kim olursa olsun, son terörist etkisiz hale getiriline kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bunların amaçları, bu memleket üzerine kapatamadıkları hesabı, içimizdeki taşeronları kullanarak yeniden gündeme getirip bizi karıştırmak. Her kim bunu yapıyorsa, aklını başına toplasın. Bu ülke kimseye papuç bırakmayacak. Sadece yüzeysel düşünerek, arka plana yapmadan, kuklayı elinde tutanı görmeden davrananların kimin ekmeğine yağ sürdüklerinin gözden geçirmesi gerek. Bu ülke şehit verirken yapılanlar, sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmektir. Güvenlik güçlerimizin moralini bozmaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi güçlendirceğiz, vazgeçmeyeeğiz. Burada Balkanlardan gelen, Kafkaslardan gelen, Trakya\'dan gelen, Doğu\'dan gelen çocuklarımız var. Biz buyuz. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Biz bu millete hizmetkar olmak için yola çıktık. Bu uğurda, herşeyi yapacağız\'\' dedi.

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