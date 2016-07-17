Çavuşoğlu, Kerry'den Gülen'in iadesini istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüş alış verişinde silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in iadesini de görüştü.

John Kerry, Türkiye'nin Fethullah Gülen konusunda resmi bir talepte bulunmadığını açıklamıştı.

Habertürk'ün haberine göre; diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, kendisini arayan ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı görüşmede, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin hukuki süreç ve sorun durumları ele aldı.