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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çavuşoğlu, Kerry'den Gülen'in iadesini istedi

Erdoğan da Obama'ya yaptığı çağrıda, "Fethullah Gülen'i iade edin" demişti

17 Temmuz 2016 04:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüş alış verişinde silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in iadesini de görüştü.

John Kerry, Türkiye'nin Fethullah Gülen konusunda resmi bir talepte bulunmadığını açıklamıştı.

Habertürk'ün haberine göre; diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, kendisini arayan ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı görüşmede, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin hukuki süreç ve sorun durumları ele aldı.

 

 

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Fethullah GülenMevlüt ÇavuşoğluJohn Kerry

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