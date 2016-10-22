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BBC Türkçe

Çavuşoğlu: Kerkük'te PKK'ya izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD'in saldırısından sonra peşmergeye destek için Kerkük'e geldiği öne sürülen bir grup PKK'lının fotoğrafı için "PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine

22 Ekim 2016 17:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İhlas Haber Ajansı'nın yayımladığı, IŞİD'in saldırısının ardından peşmergeye destek için Kerkük'e geldiği belirtilen bir grup PKK'lının fotoğrafı için "Biz oradaki süreci takip ediyoruz. Kesinlikle PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine müsaade etmeyiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Zaten Türkiye şu anda da koalisyonun içinde yer alıyor. Aktif bir şekilde hem koalisyonun güçleri ile birlikte hem de yerel güçlerle birlikte hem de hava kuvvetlerimiz ile birlikte içerisindeyiz ve bu gelişmelere de müsaade etmeyeceğiz. Olayları ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

İHA'ya göre, PKK'lıların Kerkük'teki fotoğraflarını Kerkük Sesi Gazetesi yayımladı.

Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, "21 Ekim günü sabaha karşı DEAŞ militanlarının kente saldırması üzerine oluşan kaos ortamından faydalanan PKK'lı teröristler kente girdi. Başta Kerkük Kalesi olmak üzere birçok kritik noktada peşmergenin izin vermesiyle PKK'lı militanlar konuşlandı" dedi.

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