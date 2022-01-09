Çavuşoğlu: Kazakistan'ın istikrara, barışa kavuşması için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da süren hükümet karşıtı protestolara ilişkin açıklamasında "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen “AKP Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz, yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm, gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki 'Bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız'. İlk gün de yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik."

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 26 protestocu öldürüldü.