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Politika

Çavuşoğlu: Katar krizi için tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz

"Bu krizden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık"

15 Haziran 2017 23:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar krizine ilişkin olarak "Bu krizden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık. Kardeş ülkeler  arasında böyle bir sorunun yaşanmasını hiç arzu etmezdik ama ortada defakto bir  durum var. Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz hem  tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz ve sorunun çözümüne  de katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, kardeşi olarak hitap ettiği el-Cihinavi'nin bugün  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini anımsattı. Tunus ile ilişkileri geliştirmek için çok çaba gösterdiklerini dile getiren  Çavuşoğlu, Tunus’un özellikle 2011'de Arap Baharı'ndan sonra demokratik  dönüşümünü takdirle izlediklerini ve bu ülkeye her türlü desteği verdiklerini  kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Tunus'un bu başarısının bölge ülkelerinde ve tüm  dünyada örnek olması gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, ticaret  hacminin 1 milyar doların üzerine çıktığını, bu noktada Türkiye'nin lehine olan  bir dengesizlik bulunduğunu ancak sadece Türkiye'nin lehine olan bir ticareti  tercih etmediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, bunun dengelenmesinde fayda olduğunu  ve bu sebeple çaba sarf ettiklerini vurguladı.

 

Yatırımları konuşma imkânı

 

Kültür ve Turizm ile Ekonomi bakanlarının temmuz ayı içinde  Tunus'u  ziyaret edeceğini belirten Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin  ziyaretinde Karma Ekonomik Komisyonun toplantısı olacağını, serbest ticaret  anlaşması, Eximbank kredileri, karşılıklı yatırımlar ve ürünlerin  çeşitlendirilmesi gibi önemli konuların değerlendirileceğini anlattı. Bakan  Çavuşoğlu, Zeybekci'nin heyetinde Türk iş adamlarının da bulunacağına dikkati  çekerek, böylelikle her iki ülke iş adamlarının, yatırımları konuşma imkanı bulacağını söyledi.

İki ülke arasında kültürel ilişkileri de geliştirmek için çaba sarf  ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede Tunus'ta, Yunus Emre Türk Kültür  Merkezi açılacağı bilgisini verdi. Çavuşoğlu, Tunus Kültür Merkezinin de  İstanbul'da açılacağını ve bunun için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

 

"Her ülke için de tehdittir"

 

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'a bir  ziyarette bulunmak istediğini, bunun tarihini de belirleyeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, "Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için de bir  tehdittir. Kardeş Tunus'ta da mevcudiyeti vardır ama Tunus hükümeti bunlara  yönelik tedbir almaya başladı. FETÖ iltisaklı okullardan bir tanesi kapatıldı,  diğer okul için de kararlar alındı. Şimdi uygulama sürecine geçildi. Tüm bu  destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mevkidaşıyla bölgesel konuları da değerlendirdiklerini belirten  Çavuşoğlu, Libya'da birlik beraberliğin sağlanması, taraflar arasında diyaloğun  tesis edilmesi için Tunus'un oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını söyledi.  Türkiye olarak Libya'ya hiç taraf tutmadan destek verdiklerini dile getiren  Çavuşoğlu, Libya'nın istikrarı ve güvenliğinin herkes için önemli olduğunun  altını çizdi.

Çavuşoğlu, görüşmede Körfez krizini de değerlendirdiklerine dikkati  çekerek, şunları söyledi:

"Bu krizden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık. Kardeş ülkeler  arasında böyle bir sorunun yaşanmasını hiç arzu etmezdik ama ortada defakto bir  durum var. Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz hem  tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz ve sorunun çözümüne  de katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan’dan beklentimiz Kral Selman’dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün. Bize göre ambargo, kısıtlama ya da bu kadar ileri giden yaptırımlar ile sorun çözülmez.

Bildiğiniz gibi Katar'dan sonra Kuveyt'i ziyaret  ettim ve yarın da inşallah, kısmet olursa Mekke'ye giderek Suudi Arabistan ile  görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Samimi bir şekilde kardeşler arasındaki bu sorunun  çözülmesi ve sürecin atlatılması için çaba sarf ediyoruz. Tunus da aynı şekilde  dengeli bir yaklaşım sergiliyor ki olması gereken budur."

 

"Sorunun üzerine konuşulmalı"

 

Türkiye olarak amaçlarının bu krizin bir an önce aşılması olduğu  değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, ramazan ayında 4 ülkenin Katar'a karşı  aldığı bu kararların doğru adım olmadığını kaydetti. Sorunları çözmek için  insanların günlük hayatını etkileyecek kadar ileri giden adımlar atmaya gerek  olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde  özellikle sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek açık açık sorunun ne  olduğunu, nereden kaynaklandığını ve ne istendiğinin konuşulması." ifadelerini  kullandı.

Suudi Arabistan'dan, bu sorunun çözümünde öncü olmasını beklediklerini  vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte tırmandırmadan yumuşama dönemine  geçip de bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım." dedi.

 

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