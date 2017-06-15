Çavuşoğlu: Katar krizi için tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar krizine ilişkin olarak "Bu krizden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık. Kardeş ülkeler arasında böyle bir sorunun yaşanmasını hiç arzu etmezdik ama ortada defakto bir durum var. Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz hem tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz ve sorunun çözümüne de katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, kardeşi olarak hitap ettiği el-Cihinavi'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiğini anımsattı. Tunus ile ilişkileri geliştirmek için çok çaba gösterdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Tunus’un özellikle 2011'de Arap Baharı'ndan sonra demokratik dönüşümünü takdirle izlediklerini ve bu ülkeye her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Tunus'un bu başarısının bölge ülkelerinde ve tüm dünyada örnek olması gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıktığını, bu noktada Türkiye'nin lehine olan bir dengesizlik bulunduğunu ancak sadece Türkiye'nin lehine olan bir ticareti tercih etmediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, bunun dengelenmesinde fayda olduğunu ve bu sebeple çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Yatırımları konuşma imkânı

Kültür ve Turizm ile Ekonomi bakanlarının temmuz ayı içinde Tunus'u ziyaret edeceğini belirten Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ziyaretinde Karma Ekonomik Komisyonun toplantısı olacağını, serbest ticaret anlaşması, Eximbank kredileri, karşılıklı yatırımlar ve ürünlerin çeşitlendirilmesi gibi önemli konuların değerlendirileceğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, Zeybekci'nin heyetinde Türk iş adamlarının da bulunacağına dikkati çekerek, böylelikle her iki ülke iş adamlarının, yatırımları konuşma imkanı bulacağını söyledi.

İki ülke arasında kültürel ilişkileri de geliştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede Tunus'ta, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bilgisini verdi. Çavuşoğlu, Tunus Kültür Merkezinin de İstanbul'da açılacağını ve bunun için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

"Her ülke için de tehdittir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'a bir ziyarette bulunmak istediğini, bunun tarihini de belirleyeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için de bir tehdittir. Kardeş Tunus'ta da mevcudiyeti vardır ama Tunus hükümeti bunlara yönelik tedbir almaya başladı. FETÖ iltisaklı okullardan bir tanesi kapatıldı, diğer okul için de kararlar alındı. Şimdi uygulama sürecine geçildi. Tüm bu destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mevkidaşıyla bölgesel konuları da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Libya'da birlik beraberliğin sağlanması, taraflar arasında diyaloğun tesis edilmesi için Tunus'un oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını söyledi. Türkiye olarak Libya'ya hiç taraf tutmadan destek verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Libya'nın istikrarı ve güvenliğinin herkes için önemli olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, görüşmede Körfez krizini de değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu krizden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık. Kardeş ülkeler arasında böyle bir sorunun yaşanmasını hiç arzu etmezdik ama ortada defakto bir durum var. Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz hem tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanları da söylüyoruz ve sorunun çözümüne de katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan’dan beklentimiz Kral Selman’dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün. Bize göre ambargo, kısıtlama ya da bu kadar ileri giden yaptırımlar ile sorun çözülmez.

Bildiğiniz gibi Katar'dan sonra Kuveyt'i ziyaret ettim ve yarın da inşallah, kısmet olursa Mekke'ye giderek Suudi Arabistan ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Samimi bir şekilde kardeşler arasındaki bu sorunun çözülmesi ve sürecin atlatılması için çaba sarf ediyoruz. Tunus da aynı şekilde dengeli bir yaklaşım sergiliyor ki olması gereken budur."

"Sorunun üzerine konuşulmalı"

Türkiye olarak amaçlarının bu krizin bir an önce aşılması olduğu değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, ramazan ayında 4 ülkenin Katar'a karşı aldığı bu kararların doğru adım olmadığını kaydetti. Sorunları çözmek için insanların günlük hayatını etkileyecek kadar ileri giden adımlar atmaya gerek olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde özellikle sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek açık açık sorunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını ve ne istendiğinin konuşulması." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan, bu sorunun çözümünde öncü olmasını beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte tırmandırmadan yumuşama dönemine geçip de bu sorunu bir an önce çözmemiz lazım." dedi.