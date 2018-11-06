Çavuşoğlu Japonya ziyaretinde görüşmeler yaptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Shinzo Abein’in karşıladığını Çavuşoğlu, Abein ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Japonya Danışma Meclis Başkanı Date Chuchi ve Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanı Keizai Sangyō Daijin ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili görüşmelerinin ardından Japonya Ulusal Basın Kulübü’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik ortaklık hedeflerine dikkat çekti. Çavuşoğlu daha sonra, Japon CEO ve iş insanlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

Görüntü dökümü:

Çavuşoğlu’nun Japonya Başbakanı Shinzo Abein, Japonya Danışma Meclis Başkanı Date Chuchi ve Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanı ziyaretleri

Çavuşoğlu’nun katıldığı Yuvarlak Masa Toplantısı’ndan genel görüntü

Japonya Ulusal Basın Kulübü basın toplantısı