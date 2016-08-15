Çavuşoğlu, İsrail anlaşmasını incelemeleri için CHP ve MHP'ye iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Dış politika konusunda Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardığını belirten Çavuşoğlu, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in ABD'den iade talebiyle ilgili olarak, "23-24 Ağustos'ta ABD'den bir heyet gelecek, onlarla görüşeceğiz. 24 Ağustos'ta Dışişleri Bakanı John Kerry yerine Başkan Yardımcısı Joe Biden gelecek. Daha sonra biz de Washington'a giderek Gülen'in neden iade edilmesi gerektiğini anlatacağız" dedi.

Çavuşoğlu, Bilmil'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin olarak "Maalesef FETÖ'nün darbe girişimi başarısız oldu, biliyorsunuz FETÖ'nün ikiz kardeşi PKK, PKK'ya bağlı YPG, PYD bunların hepsi aynı zaten. Darbe girişimi başarısız olunca saldırılarını artırdılar" dedi.

Çavuşoğlu'nun ikinci adresi MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Son derece faydalı bir görüşme oldu, yapıcı bir ortamda. Dış politika milli politikadır. Dış politika ile ilgili konuları Meclis'imizdeki muhalefet partileriyle de paylaşmayı düşünüyoruz'' dedi.

Çavuşoğlu ziyaretlerinin ardından İsrail anlaşmasını incelemeleri için CHP ve MHP'ye ilettiklerini de söyledi.

"Kerry yerine Biden gelecek"

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bakanlığımızın hazırladığı belgelerle tutuklama talebini ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD Adalet Bakanlığı'na ilettik. Şimdi darbe girişimiyle ilgili olarak delil toplanıyor. 23-24 Ağustos'ta ABD'den bir heyet gelecek, onlarla görüşeceğiz. 24 Ağustos'ta Dışişleri Bakanı John Kerry yerine Başkan Yardımcısı Joe Biden gelecek. Daha sonra biz de Washington'a giderek Gülen'in neden iade edilmesi gerektiğini anlatacağız.

"Beklentimiz Yunanistan'a kaçan 8 hainin iade edilmesidir"

"Yunanistan'a kaçan 8 hainle ilgili ilk duruşmada iki ay hapis cezası verilmiş, dava sonuçlanana kadar tutukluluk cezası verilmişti. 19 Ağustos'ta bunlardan ikisinin duruşması olacak, diğerleri 22, 23, 24, 25 Ağustos'ta olacak. Yunanistan'la olan anlaşmalarımız çerçevesinde beklentilerimiz bu kişilerin iade edilmesidir.

"Maalesef FETÖ'nün darbe girişimi başarısız oldu, biliyorsunuz FETÖ'nün ikiz kardeşi PKK, PKK'ya bağlı YPG, PYD bunların hepsi aynı zaten. Darbe girişimi başarısız olunca saldırılarını artırdılar. Onlara yönelik de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor. Milletimiz hiç merak etmesin. Bu ülkeyi darbeci hainlere nasıl teslim etmediysek bölücülere de teslim etmeyiz.

"Dışişleri Bakanı'na yakışmayacak şekilde Tweet attı, yalan tweet attı. Çocuk istismarını engellemek için hükümetimiz son derecede kararlıdır. 15 yaş altında çocukların cezalandırılması için bir yasa Meclis'ten geçirildi, Anayasa Mahkemesi bunu reddetti. Meclis'e altı ay süre verdi. Adalet Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor. 'Cinsel istismara izin veriyorlar' gibi bir yaklaşım iyi niyetle bağdaşmaz, böyle bir tweet atması skandal. Kendisiyle bugün büyükelçimiz görüşecek, ben de telefonda bu yanlışını yüzüne söyleyeceğim. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye'yi itham eden böyle bir anlayış içinde olmamalıdır. Eleştiriye evet, ama bu iftiradır. Avrupa'daki ırkçılığın ve İslam karşıtlığının, Türkiye karşıtlığının bir yansımasıdır. Avusturya'da başlayan bu iftiranın İsveç'e de sıçraması endişe verici"

Meclis'in gündeminde 2 yasa tasarısı

Dışişleri Bakanı'nın ana muhalefet lideriyle birlikte İsrail'le varılan mutabakatın hafta için Meclis'e gelecek olması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı ziyaret hakkında konuştu. Çavuşoğlu Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Bir hafta sonra kapanarak tatile girecek olan Meclis'in gündeminde 3 konu yer alıyor. Bunlardan ikisi Varlık Fonu yasa tasarısı ve torba kanun olduğu belirtildi. İsrail'le gerçekleşen mutabakatın da bu hafta içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor.