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Çavuşoğlu: IŞİD'e kapsamlı koalisyon operasyonu çok yakında başlayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, operasyonun amacını 'IŞİD'i Suriye sınırından çıkarmak' olarak açıkladı

24 Ağustos 2015 17:47

IŞİD'i Suriye sınırından çıkarmak için kapsamlı koalisyon operasyonu çok yakında başlayacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeyinin DAEŞ’ten temizlenmesi Esad rejimine de siyasi çözüm için müzakere masasına dönme yönünde mesaj verecek" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- ABD ile DAEŞ karşıtı operasyonlara ilişkin anlaşmanın teknik müzakereleri dün tamamlandı, yakında "kapsamlı" operasyonları başlatacağız.

- Suriye'nin kuzeyinin DAEŞ’ten temizlenmesi Esad rejimine de siyasi çözüm için müzakere masasına dönme yönünde mesaj verecek.

- PYD, Suriye'nin toprak bütünlüğü için mücadele etmiyor; politikalarında radikal değişiklik yapmadığı sürece DAEŞ'ten temizlenecek bölgede rolü olamaz.

- PKK silah bırakmalı, silahlarını bırakmadığı sürece PKK'ya yönelik operasyonlar sürecek.

- İran'ın Batı ile ilişkilerini normalleştirmesinden memnunuz ancak İran'dan Yemen ve Suriye gibi bölgesel politikalarında daha yapıcı rol bekliyoruz.

Görüşmenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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