Çavuşoğlu: İran Dışişleri Bakanı 15 Temmuz gecesi sabaha kadar 4-5 kez beni aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in sabaha kadar 4-5 defa kendisini aradığını , son durumlar hakkında bilgi aldığını söyledi. İranlı mevkidaşı Zarif ile dün ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, "Esasen 18 Temmuz Pazartesi günü Cevad Zarif’in ziyareti gerçekleşecekti. Ama darbe girişiminden dolayı bu ziyareti ertelemek durumunda kaldık. Daha sonraki süreçte de Türkiye’ye ne zaman hazırsa gelmeye hazır olduğunu bize iletmişti” diye konuştu.

“İkili ticaretimizde biraz düşüş var

ama 30 milyar dolar hedefimiz var”

Kendi aralarında ikili konuları değerlendirme fırsatları olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Özellikle siyasi ilişkilerimizi, ki bu yıl karşılıklı ziyaret ve üst düzeyde toplantılar bakımından son derece verimli bir yıl oldu. Biz bu süreci devam ettirmek istiyoruz. İran Meclis Başkanı Larijani’nin Türkiye’ye ziyareti söz konusu. Ekonomi Bakanımız İran’a gidecek. Meclislerimizin Dışilişkiler Komisyonu başkanları görüşecekler. Biz zaten her fırsatta görüşüyoruz. Bu momentumu devam ettirmekte fayda var. İkili ticaretimizde biraz düşüş var. Ama 30 milyar dolar hedefimiz var. Bir taraftan ürün çeşitliliği, diğer taraftan ticaretin önündeki bazı engeller var, ulaşım dahil taşımacılık, bunları kaldırmamız gerekiyor. Karşılıklı yatırımların miktarını arttırma konusunda da ciddi bir ilgi var. İranlı iş adamlarının Türkiye’de yatırımları, Türk iş adamlarının İran’da yatırım yapmak istediklerini görüyoruz. Bizim de görevimiz kendilerine yardımcı olmak. Bu şekilde ticaret hacmimizi de arttırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğalgazda fiyat konusunu da konuştuk”

Bölgesel konuları da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bölgesel konuların içinde enerji işbirliği de var. Hem ikili düzeyde hem bölgesel. Doğalgazın Türkiye’ye gelmesi, daha fazla almak istiyoruz. Fiyat konusunu da konuştuk. Tahkimlere bırakmadan esasen fiyat konusunda da anlaşabilmeliyiz. İran doğalgazının Avrupa’ya ulaşması, elektrik alanındaki işbirliğimizi hem ikili düzeyde hem bölgesel düzeyde değerlendirme fırsatı bulduk. Turizm konusunu değerlendirdik. Biz İranlı kardeşlerimizin tatillerini geçirmek için her fırsatta Türkiye’ye gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Daha fazla kardeşimizi ağırlamak istiyoruz. Suriye konusunda düşüncelerimizi paylaştık ama bundan sonraki süreçte daha yakın işbirliği içinde konuları değerlendireceğiz. Ortak hemfikir olduğumuz konular var. Özellikle Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Bazı konularda görüş ayrılığımız bugüne kadar oldu. Ama görüş ayrılığı olduğu zamanlarda bile diyaloğumuzu hiçbir zaman kesmedik. Biz Suriye’de kalıcı bir çözüm için İran’ın yapıcı rolünün önemli olduğunu başından beri vurguluyoruz. Bugün de aynı çizgideyiz. İran’da PEJAK, Türkiye’de PKK, Suriye’de PYD bunların arasında da bir ayrım görmüyoruz. Hepsinin bölgenin, İran’ın ve Türkiye’nin güvenliğine tehdit olduğunu biliyoruz. Bu alanlarda da terörle mücadelede aynı şekilde yine bölgede DAEŞ, El-Nusra, maalesef radikalleşen terör örgütleri var. Bunlara karşı da birlikte mücadele etmemiz lazım. Suriye’de kalıcı barış ve çözüm için bundan sonraki süreçte de işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz.”

Bakan Çavuşoğlu, Zarif’in Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve daha sonra da TBMM’yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Konuk Bakan Zarif ise konuşmasında, “Türkiye halkını hem tebrik etmek isterim, onları darbeciler karşısında gösterdikleri direnişten dolayı tebrik ederim, gerçekten iftihar yarattılar bölge halklarına. Bu şekilde bölge halklarının böyle darbelere ve zor kullanımına, insanların demokrasi ve haklarını ellerine almalarına izin vermediklerini gösterdiler. Kardeşim ve dostum Sayın Çavuşoğlu’ndan bundan dolayı bugün demokrasinin merkezi Türkiye parlamentosudur. Maalesef darbeciler eliyle bombalandı” şeklinde konuştu.

“Hükümet, İran turlarının

tekrardan başlaması için işbirliğine hazırdır”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İran tarafından seyahat acentelerine konulan tur bilet satış yasağının kaldırılması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İran’dan İstanbul’a, Ankara’ya uçuşlar devam ediyor. Bütün uçaklar da Türkiye’ye doğru geliyor. Darbe kalkışmasından sonra ortaya çıkan sorunlar bazı uçuşların gecikmesine neden oldu. Hükümet, İran turlarının tekrardan başlaması için işbirliğine hazırdır.”

“Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinden çok memnunuz”

Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinden dolayı memnun olduklarını kaydeden Zarif, “Biz iki önemli komşumuzun ilişkileri iyiye doğru gitti. Bölgesel işbirliğine doğru gidiyor. Her 3 ülke için de önemlidir bu işbirliği. İran her zaman Türkiye ile Suriye konusunda pozitif diyalogları oldu. Bütün taraflar Suriye’de güvenliğin sağlanması, huzur ve çatışmaların bitirilmesi için işbirliği yapmaları lazım. Türkiye ile Rusya arasındaki başlangıç işbirliği içinde çok memnunuz” diye konuştu.