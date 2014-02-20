Çavuşoğlu: İnternet konusunda bize son akıl verecek ülke ABD'dir

Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, internet yasasıyla ilgili kaygılarını dile getiren ABD'ye sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "İnternetle ilgili bize en son akıl verecek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir" dedi.

Meclis’te yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanmasının ardından ülke içinde ve dünyada büyük yankı uyandıran ve eleştirilere neden olan internet düzenlemesiyle ilgili olarak Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ilginç bir çıkış geldi. NTV televizyonunda gündeme dair değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Avrupa ve ABD’den gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine, “Gerek internet yasasıyla ilgili, gerek HSYK ile ilgili tüm düşüncelerimizi Avrupa Birliği’ndeki muhataplarımıza anlatıyoruz. İnternetle ilgili bize en son akıl verecek ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. İnternetle ilgili yaptığı kısıtlamaları herkes bilir ABD’nin Wikileaks başta olmak üzere... ABD ile ilgili son derece dostane hisler içinde olan bakan olarak söylüyorum bunu” yanıtını verdi.

AB yetkililerinden internet yasasıyla ilgili olarak art arda mektuplar geldiği ve Türkiye’nin sert şekilde eleştirildiği haberlerine ilişkin olarak ise Çavuşoğlu, “Benden önceki dönemde de değişik konularda biz Avrupalı muhataplarımıza mektup gönderiz, onlar da mektup yazar. Biz gerekirse cevap yazarız, gerekirse telefonla görüşürüz. Bu sürecin içinde olması gereken bir şey. 'Türkiye azarlanıyor', 'AK Parti iktidarı sert uyarıldı', 'Avrupa Birliği kriterleri dikkate alınmıyor' gibi eleştirileri getiren insanlar 'bu yasanın artısı mı var eksisi mi var', bunu gerçek zeminde tartışmıyor” dedi. Mektupların içeriğini ilişkin yorumların, ‘dedikodu’ olduğunu öne süren Çavuşoğlu, “Biz Avrupa Birliği ile bütün konuları açık net şekilde görüşüyoruz. İlla kavga etmemiz medya yoluyla saldırgan tutum içinde mi olmamız lazım? Biz de gerek internet yasasıyla ilgili, gerek HSYK ile ilgili tüm düşüncelerimizi Avrupa Birliği’ndeki muhataplarımıza anlatıyoruz” diye konuştu.

ABD’nin eleştirilerine karşı daha sert tepki gösteren Mevlüt Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“İnternetle ilgili bize en son akıl verecek ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. İnternetle ilgili yaptığı kısıtlamaları herkes bilir Amerika Birleşik Devletleri’nin Wikileaks başta olmak üzere... ABD ile ilgili son derece dostane hisler içinde olan bakan olarak söylüyorum bunu. Ama içeriğine bakmadan başka ülkelerin internetle ilgili aldığı tedbirlere bakmadan kaygı verici gibi rutin açıklama yapması kabul edilebilir bir şey değil.”

Yasada değişiklik yapılabileceğine dair görüşleri tekrarlayan Çavuşoğlu, “Bazen yasayı çıkarırsınız siz iyi niyetle düşünürsünüz fakat sonra bu konuda toplum tartışır ve bu konuda adımlar atılabilir. O yasayla arazideki gerçekler örtüşmeyebiliyor. O zaman bu yasayı ben çıkardım bundan geri adım atmam diyebilir misiniz?” diye sordu.