Çavuşoğlu: İnsani ve girişimci dış politika ile sert güç ve yumuşak gücü harmanlıyoruz

Aydın'da turizm temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani ve girişimci dış politikayı harmanlıyoruz. Tarihimizin dokunduğu her yerde çok şükür güçlü bir şekilde varız. Bu sert güç ve yumuşak gücü harmanlıyoruz" dedi.

"Biz bir yerden NATO üyesiyiz bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz gelişiyor" ifadesini kaydeden Çavuşoğlu şöyle devam etti:

'İki yük arasında sıkışıp, kaldınız' diyorlar. Hangi sıkışma kardeşim? Biz stratejik hamleler yapıyoruz. Geçmişi kötülemek için söylemiyorum ama eskiden biz bakardık. Şimdi biz oyun kuruyoruz. Oyunu da bozuyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için gittiği Aydın'da turizm ve STK temsilcileriyle buluştu. Kuşadası ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve turizm temsilcileri katıldı.

"Sağlık turizminde dünyada ilk 3'teyiz"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında turizmin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Dünyada en önemli konsept sağlık turizmi. Biz de sağlık turizminde dünyada ilk üçteyiz. Biz potansiyelimizi çok iyi değerlendirirsek birinci sıraya çıkabiliriz. Dünyaya bakıyoruz hastane ve yoğun bakımlar tam doluluk oranlarına ulaşıyor. En yoğun dönemde Türkiye'de ise ortalamanın yüzde 50'si doluydu. Bu potansiyelimizi çok iyi kullanıp sağlık turizminden ilk etapta 20 milyar dolar gelir elde etmemiz lazım. Biz sağlık iş birliği anlaşmalarını imzalamak için müzakerelere başladık" dedi.

"Her şeyden önce milli bir dış politika izliyoruz"

"Bu değişimin hızına yetişmek zor. Çok çalışmak, geleceği iyi okumak lazım. Dünyada, güç dengelerinde nasıl değişiklikler var? Hangi fırsatlar ortaya çıkıyor? Bunları analiz etmek lazım. Pandeminin bile önemli fırsatları ortaya çıkardığını biliyoruz. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Milletimizin tercihi ne, hissiyatı ne? Tüm bunlara dikkat ediyoruz. Biz, her şeyden önce milli bir dış politika izliyoruz."

"Vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, bize güvenenlerin çıkarlarını korumak için milli dış politika izlemek lazım. Tüm dünyada var olabilmek aktif bir dış politika gerektirir. Tüm dünyada çatışmalar var. Bunların çözümü konusunda arabuluculuk noktasında da aktif olmamız lazım. Maalesef bu övünülecek bir şey değil ama dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. İnsanı temel olarak almayan siyaset başarılı olamaz. Bizim de dış politikamızın temel dayanaklarından biri budur."

"Sert ve yumuşak güç harmanlandığında ortaya akıllı güç çıkıyor"

"İnsani ve girişimci dış politikayı harmanlıyoruz. Tarihimizin dokunduğu her yerde çok şükür güçlü bir şekilde varız. Ekonomik güç, askeri güç ve yumuşak güç unsurları önemlidir. Biz bu sert güç ve yumuşak gücü harmanlıyoruz. Diplomasi tükendiğinde tekrar diplomasi masasını kurmak için sert gücümüzü kullanıyoruz. Sert ve yumuşak güç harmanlandığında ortaya akıllı güç çıkıyor. Çok şükür Türkiye olarak bunu başarılı şekilde kullanıyoruz."

‘Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?’ diyenler var. Dışarıdakileri sorgulaması gerekenler, haddini aşarak bizi sorguluyor"

"Dünyada öncelikler, tercihler değişmeye başladı. Sorunlar daha karmaşık hale geldi ve çatışmalar var. Uluslararası sistem bu sorunları çözmekte son derece yetersiz. Uluslararası sistemi yeniden gözden geçirmek lazım. Ülkelerin Türkiye'nin bölgesindeki sorunlara katkı sağladığı ve inisiyatif aldığı gibi yeri geldiği zaman masada, yeri geldiği zaman sahada gücünü göstermesi lazım"

Tarihimizin dokunduğu her yerde olmamız gerekiyor. Bize, ‘Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?’ diyenler var. Dışarıdakileri sorgulaması gerekenler, haddini aşarak bizi sorguluyor. Biz sorun çözebilecek, politika üretebilecek, savaşları durdurabilecek, insani yardımları zamanında ulaştırabilecek birçok taraflı sisteme inanıyoruz. Tek taraflı politika dönemi Trump ile bitti. Bu dünyada duvarlar, kalıplar yıkıldı. Yıkılan duvarlar ittifakları değiştiriyor."

"Bir yerden NATO üyesiyiz bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz gelişiyor"

"Biz bir yerden NATO üyesiyiz bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret hacmimiz arttı. Cumhurbaşkanımız Putin ile görüştü. Kasım ayının başında Biden ile görüşecek. Biz niye, birinden birini seçmek zorunda kalıyoruz? Bugün savunma sanayiinde en tepede olan ülkelerden biri olduk. Biz başkaları gibi bunu şantaj olarak kullanmıyoruz. Biz, bu dengeyi çok iyi biliyoruz. Dünyanın her yerinde var olmamız için dengeli dış politika kurmamız lazım. Rusya ile de anlaşamadığımız noktaları açıkça söylüyoruz. İlkeli dış politika işlememiz lazım. Mecliste görüyorum, 'İki yük arasında sıkışıp, kaldınız' diyorlar. Hangi sıkışma kardeşim? Biz stratejik hamleler yapıyoruz. Geçmişi kötülemek için söylemiyorum ama eskiden biz bakardık. Şimdi biz oyun kuruyoruz. Oyunu da bozuyoruz."

"Asya gücün merkezi olmaya başladı"

"Şimdi Asya gücün merkezi olmaya başladı. Bizim köklerimiz orada. O sağlam köklerimiz üzerinde bütüncül bir yaklaşımla Asya'ya yeniden dönmemiz lazım. Bölgesel örgütler nezdinde bizim eğitimle, kültürle, yatırımla, iş insanlarıyla, bilimle Asya'da olmamız lazım. 'Bu yenilikleri herkes konuşsun sonra biz onları takip ederiz' diye bir şey yok. Dış politikanın tüm boyutları Türkiye'de konuşulsun istedik. Bunun için Antalya Diplomasi Forumu'nu başlattık. Pandemiye rağmen dünyada her 5 bakandan biri Antalya'daydı. Çok sayıda lider geldi.

"Biz her gün Yunanistan'a cevap veren bir ülke değiliz; Güçlü ülkeyiz, onlarla her gün didişecek vaktimiz yok"

"Biz, her gün Yunanistan'a cevap veren bir ülke değiliz. Gün geçmesin ki Türkiye'ye saldırmasınlar. Demek ki öyle adımlar atmışız ki o kompleksten kurtulamıyorlar. Güçlü ülkeyiz. Onlarla her gün didişecek vaktimiz yok. Biz, güçlü adımlar atarız bunun karşısında kimse duramaz. Boş konuşmayız icraat yaparız."

