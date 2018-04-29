Çavuşoğlu: IKBY referandumu Irak'ı iç savaşa kadar götürür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumundan geri adım atmasını beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "yanlış bir karar" olarak nitelediği referandumun Irak'ı iç savaşa kadar götürebileceğini de belirtti.

KYIB'de ne siyasi partiler, ne de halk arasında referandumun yapılmasına dair fikir birliği olmadığını savunan Çavuşoğlu, refrandum yerine Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti:

"Referandum son derece yanlış bir karardı. Halkın derdi ekonomi, ciddi ekonomik sorunlar var. Asıl burada IKBY'nin Bağdat'tan alması gereken hakları nasıl alacağı... Bütçeden alması gereken pay, aynı şekilde petrol gelirlerinin paylaşımı... Bunlar gibi konulara odaklanmamız lazım.

"Ülke bu kadar sorun yaşarken bir de bağımsızlık referandumu ülkedeki mevcut durumu daha da kötüleştirir. Allah korusun sivil savaşa kadar götürür."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, referanduma karşı olduklarını KYIB'ye söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini, beklentilerinin referandum kararından geri adım atılması olduğunu belirtti.

Bağdat'la Erbil arasındaki sorunların aşılması için üzerlerine düşen görev olursa yapacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu olmadığını da ifade etti.

Çavuşoğlu: "Bizim ırak'taki Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Hiçbir yerdeki Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bizim proglemimiz PKK, YPG gibi terör örgütleridir. IKBY'ye en güçlü desteği biz veriyoruz; peşmergenin eğitimi, ticari iş birliği, ekonomik yardımlar...Buranın istikrarı, güvenliği çok önemli. bugüne kadar iş birliği içinde olduk. ama bu demek değildir ki böyle bir referandumu destekleyeceğiz" dedi.

Milli Güvenlik Kurulu da 17 Temmuz'daki toplantısında IKBY'nin bağımsızlık referandumu kararının "hukuken ve fiilen uygulanamayacağını" belirtmişti.

Referanduma ABD, Irak, İran ve Suriye de karşı çıkıyor.

Referandum; Erbil, Duhok, ve Süleymaniye vilayetlerinde yapılacak.

Iraklı Kürtler 6 Kasım'da da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.