Çavuşoğlu: Hollanda halkı için Nazi benzetmesini kullanmadık

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Ankara ile 2017 yılında yaşanan krizlerin ardından ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında Türkiye'ye düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ankara'daki görüşmenin ardından iki bakan Dışişleri Bakanlığı'nda bir ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında ikili ilişkilerin gergin olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda için "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" ifadelerini kullandığının hatırlatılması üzerine yanıt veren Çavuşoğlu, bu sözler nedeniyle yaşanan gerginlikte medyanın olumsuz bir rol oynadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kendilerinin Hollanda halkını suçlamadığını ifade ederek, "Biz asla Hollanda halkı için Nazi benzetmesini kullanmadık. Biz yapılanların Nazi dönemindeki gibi olduğunu söyledik" diye konuştu.

Çavuşoğlu, 16 Nisan 2017 anayasa referandumu öncesinde kendisini taşıyan uçağın Hollanda'ya iniş yapmasına izin verilmediğini hatırlatarak, o dönemde Türkiye'ye yapılanların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan ayrıca "Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı girdiği tüm seçimleri kazandığı hâlde gayet açık şekilde 'diktatör' diye eleştirirken hiçbir sorun yok" ifadesini kullandı.

Blok: Türk demokrasisi saldırıya uğradı

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, basın toplantısında Türkiye'nin son dönemde zor anlar yaşadığını belirtti ve "Temmuz 2016'da demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı" ifadesini kullandı.

Blok, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin izlerini görmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret edeceğini belirtirken, "Şu çok net ki demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumalıyız. Bu, hükümetler olarak bizim halklarımıza karşı görevimizdir" açıklamasında bulundu.

"AB ile ilişkilerimizi canlandırmak istiyoruz"

İki bakan, görüşmeleri sırasında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci konusunu da ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa ve AB ile ilişkilerini tekrar canlandırmak istediğini kaydetti ve karşı taraftan aynı yaklaşımı gördüklerini de sözlerine ekledi.

Blok ise Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili sorulan bir soruya yanıt verirken, müzakere sürecinde kriterlerin karşılanması ve süreçte ilerleme kaydedilmesi için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı, "Müzakereler durmuş durumda. Özellikle hukuk düzeni ve insan hakları alanlarında yerine getirilmesi gereken çok sayıda kriter bulunuyor" ifadesini kullandı.

Ekonomi de gündemde

Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik sorunların ülkeye yönelik kurla ilgili bir saldırı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, geçici bir dalgalanma yaşansa da Türk bankacılık ve finans sisteminin güçlü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı, Hollanda'dan gelecek doğrudan yatırımların artmasını temenni ettiklerini belirtti ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasının her iki ülkenin yararına olduğunun altını çizdi.

Hollandalı Bakan da Türkiye'nin devasa ekonomik fırsatlara ve imkânlara sahip olduğunu söyledi ve ülkesindeki yatırımcıların Türkiye'ye büyük bir ilgi duyduğunu dile getirdi.

Blok, "Bu yüzden iki ülkenin iş insanlarının bir araya gelebileceği ekonomik konseyin kurulmasına karar verdik. Bu yolla hem Türkiye'ye hem de kendimize yardım etmiş olacağız. Ticaretten her ikimiz de yararlanırız" diye konuştu.

TBMM binasını ziyaret edecek olan Blok, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a hareket ederek TRT World Forum'a katılacak.

Normalleşen ilişkiler

İki ülke arasında bir yıldan uzun bir süre devam eden gergin ilişkiler, Temmuz ayında tarafların normalleşme konusunda mutabakata varması sonucu düzelme sürecine girmiş ve Eylül ayında karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar atanması kararı alınmıştı.

İlişkiler, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Hollanda'daki bir etkinlikte Türkiye asıllı vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretine izin verilmemesi sonrası kötüleşmişti. Çavuşoğlu'nun engellenmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda için "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı dönemde karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, "istenmeyen yabancı" ilan edilmiş ve polis eşliğinde Almanya sınırına ulaştırılmıştı.

İki devlet arasındaki gerginlik Hollanda Parlamentosu'nun bu yılın Mart ayında "Ermeni Soykırımı'nı" resmen tanımayı hedefleyen bir önergeyi kabul etmesiyle birlikte tekrar tırmanışa geçmiş, Ankara da 1995'te Bosna Savaşı sırasında yaşanan Srebrenitsa Katliamı'na göz yumduğu gerekçesiyle Hollanda'yı suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" açıklamasında bulunmuştu.

DW,rtr,dpa/ÇÖ,CÖ

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