Çavuşoğlu gündeme getirmişti; Yunanistan, Ege'deki adaları silahsızlandırmayacaklarını söyledi

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Atina, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tekrar gündeme getirdiği adalarında silahsızlandırılmayacağını belirtti.

eKathimerini'nin aktardığına göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, "Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüyle ilgili yeniden gündeme getirdiği suçlamalarını tamamıyla reddediyoruz" dedi.

Papaioannou, "Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel prensiplerine uymamakla birlikte basit mantığa da uymuyor. Yunanistan bu konudaki duruşunu defalarca açık bir şekilde dile getirdi" açıklamasında bulundu.

Bakanlık sözcüsü, bu konuyla ilgili olarak Yunanistan Daimi Temsilcisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup gönderdiğini belirtti.

Papaioannou, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının sınırlandırılmasına karşı itirazlarını da reddettiğini belirtti.

Dün TRT'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için Birleşmiş Milletler'e (BM) iki mektup gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak, Atina'nın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır." dedi.