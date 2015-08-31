Çavuşoğlu görevi Sinirlioğlu'na devretti

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Feridun Sinirlioğlu, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 29 Ağustos 2014'ten beri Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Çavuşoğlu, bugün görevi bakanlıkta düzenlenen törenle Büyükelçi Sinirlioğlu'na devretti.



Antalya milletvekili ve 62. Hükümetin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tören sonrası bakanlık personeli ile vedalaştı.



Dışişleri Bakanlığı'na 1982 yılında giren Feridun Sinirlioğlu, 2002-2007 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği, 2007-2009 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Sinirlioğlu, 2009 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu.