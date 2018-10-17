Çavuşoğlu Financial Times'a konuştu: Brunson'ın kaderi iki müttefikin ilişkisini şekillendiremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'daki temasları sırasında İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Çavuşoğlu, Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasının Türkiye'den ABD'ye gönderilmiş bir sinyal olmadığını söyledi.

Financial Times Avrupa Editörü Tony Barber'a verdiği mülakatta, iki ülke ilişkilerinin "biraz daha iyi olduğunu" belirten Çavuşoğlu, "Bir kişinin kaderi tek başına iki müttefikin ilişkisini şekillendiremez" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde daha samimi bir ortamın oluşmasının önünde hala önemli engeller olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu bu engellerin başında da Washington'un Fethullah Gülen'i iade etmeyi reddetmesinin geldiğini söyledi ve ekledi:

"Bu şahıs hala ABD'de yaşıyor. Kendisi darbecidir. Türkiye'deki darbe girişiminin sorumlusudur. Ve hâlâ iade edilmemiştir."

"ABD'nin Suriye Kürtlerine desteği çok hassas bir konu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinin önündeki bir diğer engelin de ABD'nin Suriye'de Kürt milislere desteği olduğunu kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Financial Times'a verdiği mülakatta, "Bu, çok hassas bir konu" ifadelerini kullandı.

"S-400 planlarında değişiklik yok"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistei satın almasına yönelik planlarda da bir değişiklik olmadığını söyledi.

S-400'lerin 2019'un ikinci ya da üçüncü çeyreğinde Türkiye'de konuşlandırılacağını belirten Çavuşoğlu, anlaşmayla ilgili olarak "Bu iş bitti" ifadesini kullandı.

Financial Times ise Çavuşoğlu mülakatını iç sayfalarında "Türkiye ABD'yi, pastörün serbest bırakılmasına karşın ilişkilerin sorunlu olduğu yolunda uyardı" başlığıyla verdi.