Çavuşoğlu: FETÖ'nün Türk ismini kullanmasına izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen yapılanmasına karşı mücadeleyi beş eksende yürüttüklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurul'unda dış politika üzerine konuşma yapan Çavuşoğlu, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı "FETÖ'yle mücadeleyi sonuna kadar devam ettirecekleri ve Türk ismini kullanmalarına müsaade etmeyeceklerini" vurguladı.

Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Milletimize sözümüz var ve FETÖ'yle mücadelemizi esasen 5 temel eksende yürütüyoruz. Birincisi, FETÖ'nün üyelerinin, teröristlerinin değişik ülkelerde yakalanması ve bize teslim edilmesi. Çok sayıda ülkeden FETÖ'ye bağlı, darbeyle de yakından ilgisi olan teröristleri teslim aldık. İkinci ise FETÖ terör örgütünü 'terör örgütü' olarak uluslararası alanda ilan etmektir. Geçen seneden bu yana İslam İşbirliği Teşkilatında, Asya Parlamenterler Asamblesinde, yine İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinde FETÖ'yü terör örgütü ilan ettirdik. Birleşmiş Milletler organlarından FETÖ'nün kuruluşlarını, tüm o gazetecilerini, vakıflarını, hepsini attırdık. Şimdi AGİT'ten de attırıyoruz. Bir komisyon kurdurduk, AGİT toplantılarına katılacak sivil toplum örgütlerini inceleyecek ve içindeki teröristleri ayıklayacağız. Dolayısıyla FETÖ'yle mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz ve 'Türk' ismini kullanmalarına müsaade etmiyoruz. Türk bayrağını suistimal etmelerine izin vermiyoruz. Türk bayrağını şerefliler, şerefli insanlar en yükseklerde, burçlarda taşıyabilir; Şerefsiz insanlara Türk bayrağını suistimal etme fırsatını hiçbir zaman vermeyeceğiz".

Çavuşoğlu dış politikanın "milli politika" olduğunu iktidar, muhalefet ve milletçe bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu insani ve girişimci bir politika izlediklerini ve bunun da Türk milletinin vicdanını yansıttığını ifade etti.

Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs konusunda aldığı kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu da söyledi.

Çavuşoğlu, "Amerika'nın bu yanlış adımdan vazgeçmesi, geri adım atması lazım. Amerika'nın attığı bu adım, esasen bölgede kaosa yol açtı ve sorunları daha da karmaşık hale getirdi. Bir, Amerika'yı bu kararından vazgeçirmemiz lazım; iki, bağımsız bir Filistin devletinin yani Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devletinin tanıtımı için yoğun çaba sarf etmemiz lazım." dedi.