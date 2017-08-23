Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandum kararının iptali

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim El Caferi ile görüştü. Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu kararı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika Kampı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bağdat'tan Erbil'e geçecek olan Çavuşoğlu, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu konusunda Kürt Bölgesel Yönetimi’ne referandum kararının yanlış olduğunu ve bu karardan vazgeçmelerini söyleyeceklerini vurguladı. "Erbil'den beklentimiz referandum kararının iptali” diyen Türkiye Dışişleri Bakanı, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların, ülkenin sınır ve toprak bütünlüğü içinde çözülmesini arzu ettiklerini belirtti ve "Erbil'in Irak anayasasında yer alan haklarının verilmesi de önemli. Ama Irak’ın sınır ve toprak bütünlüğü içinde yer alarak bu haklardan yararlanır” dedi. Çavuşoğlu, "Kerkük’te Anayasa’ya aykırı bir şekilde de facto durum yaratarak bölgesel yönetimin bayrağının çekilmesi yanlıştı. Aynı şekilde referandum kararının da yanlış olduğunu bugüne kadar kendilerine söyledik” ifadelerini kullandı.

Başika Kampı'ndan çekilme sinyali

Iraklı bir gazetecinin “Türkiye, Kuzey Irak’taki Başika’dan ne zaman çekilecek?” sorusu üzerine Çavuşoğlu, El Caferi ile Başika konusunu da “açık ve samimi şekilde” değerlendirdiklerini belirtti ve Başika’nın Irak’ın toprak ve sınır bütünlüğünü tehdit etmek için kurulmadığını vurguladı. “Burada Irak’ın öz evlatları DEAŞ’a karşı eğitildi, donatıldı. 700’den fazla DEAŞ mensubu bu kamp sayesinde etkisiz hale getirildi. Bu güçler Musul operasyonuna da katkı sağladı. Şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevlerini yerine getiriyor” diyen Çavuşoğlu, “Başika’nın iç siyasette yarattığı rahatsızlığın farkındayız” ifadesini kullanarak, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinde yaptığı açıklamayı hatırlattı ve “Başika’dan çekilme konusuna birlikte karar vereceğiz. Bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

Irak’ın IŞİD'e karşı elde ettiği başarılardan ve özellikle Musul'un IŞİD'den temizlenmesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu memnuniyeti bir kez daha ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Telafer'de de IŞİD'e karşı operasyonların başlamasından mutluluk duyduklarını ve IŞİD'in diğer bölgelerden de bir an önce temizlenmesi konusunda Irak'ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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