Çavuşoğlu: Dışişleri personelinin yüzde 25'i uzaklaştırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında bakanlık personelinin yüzde 25’inin uzaklaştırıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin sunumunda, ‘FETÖ’nün birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edildiğini belirterek, örgütün karalama kampanyalarının önünü kesmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Bakanlığımızda ciddi bir temizlik yapıldı. Aşağı yukarı hem konsolosluk ihtisas memurlarımızın hem de meslek memurlarımızın yüzde 25'i Bakanlıktan uzaklaştırıldı. Bunların hepsi ciddi bulgu ve belgeler neticesinde gerçekleştirildi. Bakanlığımızda da bir komisyon oluşturduk. Tüm itirazlar dahil arkadaşlarımız titiz bir şekilde değerlendiriyor ki hatalar yapılmasın. Geri dönme oranına baktığımızda Bakanlığımızın hata yapmadığını, bize gelen bilgi ve belgeleri iyi değerlendirdiğini görüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 15 ülkede ‘FETÖ' iltisaklı okullar ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı. 7 ülkede Maarif Vakfı’na devredildiği, 3 ülkede Maarif Vakfı’na devri konusunda mutabık kalındı" diye konuştu.

"FETÖ'nün hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz"

Birçok ‘FETÖ’ üyesinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu çalışmalarımızın sonucunda FETÖ üyelerine artık 'Schengen bölgesinden çıkmayın' talimatı verildi. 'Afrika'da da bazı ülkelerde dışarı çıkmayın' dendi. Yani FETÖ'yü hangi ülkelerin Avrupa'da, Schengen bölgesinde koruduğu ve Afrika'da hangi ülkeleri üs olarak seçtiğini açıkça görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, milletvekillerinin 'Hangi ülkeler?' sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Avrupa'da en çok hangi ülkeye gidiyorlar, bunları zaten sizler biliyorsunuz. Belli başlı Avrupa ülkeleri. Afrika'da da yine 4-5 tane ülke var. Bu ülkeleri kendilerine mesken tutmuşlardır. Bu ülkelerin nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."