Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanlığı'na 500 civarında FETÖ mensubu sızmış

ABD’nin Miami kentinde Türkiye Başkonsolosluğu’nun açılışını yapan Bakan Çavuşoğlu, "Benim bakanlığıma 500 civarında FETÖ mensubu sızmış ve kritik yerlere yerleştirilmişler" dedi.

ABD ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’taki temaslarının ardından geldiği Florida’nın Miami kentinde Türkiye’nin Miami Başkonsolosluğu’nun resmi açılış törenine katıldı.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında, “Bu hasarı gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Ama her şerde bir hayır vardır. Biz buna inanıyoruz. Bu darbe girişimden sonra Türkiye’de oluşmaya başlayan uzlaşı kültüründen de memnunuz. Milletimizin birlik beraberlik şuuru yeniden oluştu, bundan da son derece memnunuz” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Miami Başkonsolosu Özgür Altan ve Miami Valisi Carlos Gimenez ile Başkonsolosluğun açılışını yaptı. Gimenez törende Çavuşoğlu’na Miami şehrinin anahtarını hediye etti. Bakan Çavuşoğlu, törenin ardından Miami bölgesinde yaşayan Türk Amerikan toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.

"Her yerde dalgalanacak"

Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Miami’de Türkiye’nin 235. diplomatik misyonunun resmi açılışını yaptıklarını, "amaçlarının Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak ve insanlara hizmet vermek olduğunu" belirtti. "Devletin içindeki yapılanmasını temizlemeleri gerektiğini" belirten Çavuşoğlu, “Benim bakanlığıma 500 civarında FETÖ mensubu sızmış ve kritik yerlere yerleştirilmişler” sözlerine yer verdi.

Fethullah Gülen'in Türkiye’ye iadesi için gerekli çalışmaları yaptıklarına işaret eden Çavuşoğlu, bu kişinin bir an önce yargıya teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Gülen cemaatinin “eğitim ve diyalog’ gibi faaliyetlerle göz boyayarak tüm ülkelerin devlet yapılarına sızdığının" belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

”Kendisi kainat imamı olduğu için, amacı o olduğu için, Meclis dahil Türkiye’deki tüm demokratik kurumları yok edip, Türkiye’ye kainat imamı olarak gelmeyi planladığı için, oradan tüm dünyayı yönetme şeyi. Böylesine sakat bir zihniyet, ama amaç- ları bu. Bazı ülkelerde uyarıyoruz. Çok geç kalmışlar. İsteseler de yapamazlar. Bazı Orta Asya ülkeleri mesela. Orada bir darbe olursa bunlar yapar o darbeyi. Onlara yönelik bir şey yapmak isteseler de yapamazlar. Ama birçok ülke şimdi gerekli tedbirleri alıyor. Bu ülkede de son derece faal olduklarını biliyorsunuz. Bunların neye hizmet ettiğini de gördük. Bu yapıya karşı ortak mücadelemizi sürdürelim. Bu darbe girişiminin faturası ortada. Bu hasarı gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Ama her şerde bir hayır vardır. Biz buna inanıyoruz “ Çavuşoğlu, daha sonra Türkiye’nin Kuzey Amerika bölgesinde görev yapan başkonsoloslarla toplantı yaptı"