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Dünya

Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkanı Trump ile görüşecek (2)

Gülten Özbey / Paris, 23 Ocak (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Afrin harekatını görüşeceğini söyledi

23 Ocak 2018 22:57

Gülten Özbey / Paris, 23 Ocak (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Afrin harekatını görüşeceğini söyledi.
Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian\'ın ev sahipliğinde düzenlenecek \'Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık\' konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Paris’te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la bir araya geldi.
Çavuşoğlu, ABD\'li mevkidaşı Tillerson\'ın kendisini terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG\'den aldığı \'yanlış\' bilgiye dayanarak \"Türkiye\'ye roket atılmadığını\" savunduğunu anlatmış, Tillerson\'a \"Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın\" cevabını verdiğini söylemişti.

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