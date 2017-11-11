Çavuşoğlu: CHP'nin medeniyet tasavvuru, eşcinsel kotasına eşitlenmiştir

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP\'yi eleştirerek, \"CHP\'lilerin ve CHP\'nin Türkiye için medeniyet tasavvuru, gelip eşcinsel kotasına eşitlenmiştir\" dedi. Çavuşoğlu, CHP\'nin Türkiye\'ye verebilecek hiçbir şeyinin olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'ya gelerek AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Çavuşoğlu, basına kapalı yapılan toplantı girişinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursa merkez Nilüfer Belediyesi\'nin eşcinsel kotasına ilişkin eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Maalesef CHP ve CHP\'li belediyenin Bursa ve Nilüfer için çizdiği ufuk ortada. Bursamızın hem kadim ve hem medeniyet şehri olması sebebiyle bu tür tartışmalarla anılması bizi gerçekten çok fazla üzmüştür. Buna kimsenin hakkı yoktur. CHP\'lilerin ve CHP\'nin Türkiye için medeniyet tasavvuru, gelip eşcinsel kotasına eşitlenmiştir. Dolayısıyla hep söylüyoruz, milletin değerlerinden bihaber, milletin hassasiyetlerine dikkat etmeyen CHP\'nin bu özellikleri ne kadar bastırmaya çalışsalar da bir yerde bir şekilde kendini gösteriyor. Tabii Bursamız, tarihi ve kültürel anlamda zengin olduğu kadar manevi dinamikleriyle de çok zengin bir şehrimizdir. Emir Sultan\'ın, medeniyetimizin banisi olan Osmangazi\'nin, Orhangazi\'nin meftun bulunduğu şehirde bu tip tartışmalarla gündeme gelmesi Bursamız ve Bursalı vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi çok üzmüştür.\"

\"CHP\'YE ÇOK ÜZÜLÜYORUM\"

CHP\'yi eleştiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Maalesef adalet kurultayı yaptıklarında, şehitlik makamında içki içip oynamaktan çekinmeyen, PKK ile ilgili konuştuklarında PKK lehine konuşan, FETÖ ile ilgili konuştuklarında FETÖ lehine konuşan bir siyasi partinin, bir ana muhalefetin, Türkiye\'ye verebilecek hiçbir şeyi yoktur. Ben gerçekten Türkiye\'nin ana muhalefet bakımından düşmüş olduğu bu duruma, çok üzülüyorum. Yazık diyorum\" diye konuştu.

\"İNCELEMELERİ DEVAM ETTİRİYORUZ\"

Bursa\'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle 16 kişinin yaralanmasına yol açan patlama ile ilgili olarak,Bursa\'ya gelmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştüğünü dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Büyük titizlikle incelemeler devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere savcılık nezdindeki soruşturmada 2 tutuklama söz konusu oldu. Dolayısıyla inceleme neticesinde raporlar ortaya çıktığında sizlerle daha detaylı bilgileri mutlaka paylaşacağız\" ifadelerini kullandı.

\"İŞ GÜVENLİĞİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİR\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ayrıca, Bursa\'da 2 bürokratın görevden alındığını hatırlatarak, \"Mesele şundan ibaret; insan sağlığı ve iş güvenliği her şeyin önünde gelir. Bizim bakış açımız budur. Dolayısıyla burada görevinde ihmali olduğunu düşündüklerimiz varsa mutlaka onlarla ilgili makamımız gereken tedbirleri alacak, tasarruflarda bulunacaktır\" dedi

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