-ÇAVUŞOĞLU: CHP DEĞİŞİMDEN YANA DEĞİL ALANYA (A.A) - 09.09.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin çağdaş sosyal demokrasi kavramına uymadığını, oradaki siyasi grupların ve partilerin ilkeleriyle tamamen çeliştiğini, statükoyu savunduğunu ve değişimden yana olmadığını ileri sürdü. AKPM Başkanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten'in Türkiye'ye getirilerek, kendisine pahalı hediyeler alındığı yolundaki iddialarını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, ''Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki üslubunun bir lidere yakışmayacak şekilde olduğunu, bir siyasi parti lideri gibi değil de herhangi bir mahallenin dedikoducusu gibi davrandığını'' ifade etti. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan kendi sosyal tabirlerini gözden geçirmesini isteyerek, ''Avrupa'da bu arkadaşlarımızın tanımı, 'sözde sosyal demokrattır'. Çağdaş sosyal demokrasi kavramına uymuyorlar, oradaki siyasi grupların ve partilerin ilkeleriyle tamamen çelişiyorlar, statükoyu savunuyorlar, değişimden yana değiller. Avrupa'nın ortak değerlerine inanmıyorlar. Türkiye'nin de bu değerlere ulaşması için destek vermiyorlar ve engel omaya çalışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür çirkince yaptığı iftiralar, gerçekten bir siyasi parti başkanına yakışmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu her aldığı duyumu veya her aklına geleni bu şekilde söylememeli'' diye konuştu. -KUR'AN YAKMA GİRİŞİMİ- ABD'nin Gainesville şehrinde, 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Papaz Terry Jones'u eleştiren Çavuşoğlu, ''Bir din adamının bu kadar saygısızca ve çirkince girişimde bulunması, kabul edilebilir bir şey değil ve kınıyoruz'' dedi. Papa 16. Benediktus'la yaptığı görüşmede dünyaya barış, hoşgörü yayılması için ''birlikte çalışalım'' mesajları verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, kendisini dine adamış kimselerin, inanmayan insanlara bile büyük saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Diğer peygamberlere ve kitaplara inanmanın imanının şartı olduğunu hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, ''Bir din adamının bu kadar saygısızca ve çirkince girişimde bulunması kabul edilebilir bir şey değil ve kınıyoruz. İnşallah kararından vazgeçer'' dedi.