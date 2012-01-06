-Çavuşoğlu: Bu yasa uygulanamaz ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Senatosu'nda ele alınacak 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan tasarıyla ilgili olarak, ''Bu tasarı geçebilir, ama bu bana göre dünyanın sonu değil. Herşeyden önce bu yasa uygulanamaz'' dedi. Çavuşoğlu, söz konusu tasarının Senato'dan geçme olasılığının yüksek olduğunu ifade ederek, tasarının Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye kompleksiyle Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminden dolayı gündeme getirildiğini söyledi. ''Bu tasarı geçebilir, ama bu bana göre dünyanın sonu değil. Herşeyden önce bu yasa uygulanamaz'' değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, ''Binlerce insan bunu söyleyecektir. Fransızlar da orada yaşayan vatandaşlarımız da bunu söyleyecektir. Nerden bakarsanız bakın bu bir garabettir ve uygulaması da mümkün değildir. Bu sadece Türkiye'nin değil, benim şu an başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin de sorunudur'' diye konuştu. -''Merkel ve Sarkozy kaybediyor''- Çavuşoğlu, son dönemde Fransa'da merkez partilerin, radikal ve ırkçı partilerin söylem ve eylemlerini uygulamaya yoluna gittiğini ifade ederek, ''Sarkozy Le Pen'e kaybettiği tabanı geri almak istiyor. Romanlara yapılanları hatırlayın. Onlara yönelik şiddeti, şova dönüştürdü. Yabancı düşmanlığını körükledi'' değerlendirmesinde bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, ''yabancı karşıtlığı üzerine politika izlediklerini ve hızla kan kaybettiklerini'' ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ''Avrupa ağır ekonomik krizle boğuşuyor, ama Avrupa'yı bu krizden çıkaracak liderlik yok. Sarkozy ve Merkel el ele vermiş Avrupa'nın gücü olmaya çalışıyorlar, ama artık kendi ülkelerinde bile desteklerini kaybetmiş durumdalar. Merkel son seçimlerde birçok eyalette darbeler aldı. Örneğin Stutgart'ta ilk kez sol partiler iş başına geldi. Bunlar bir göstergedir. Fransa'da da anketlere baktığımız zaman Sarkozy'nin, sosyalist rakibi Hollande'nın arkasında olduğunu görüyoruz. Kararı elbette seçmenler verecek, ama bunlar önemli göstergelerdir. Seçmenler oy verirken, krizde o liderlerin nasıl politikalar ürettiklerini, göz önünde tutacaktır.''