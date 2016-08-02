Çavuşoğlu: Bu bir ültimatom değil Sebastian, ifade özgürlüğü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Geri Kabul Anlaşması'nı bırakmak zorunda kalacağız" demesinin ardından Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz ile arasında Twitter'da polemik yaşandı. Çavuşoğlu, "Ültimatomunu kabul etmiyor ve geri iade ediyorum" diyen Sebastian Kurz'a "Bu bir ültimatom değil Sebastian, bu benim kişisel fikrim. İfade özgürlüğü arkadaşım" diye cevap verdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden Avusturyalı mevkidaşının kendisi ile ilgili yazdığı "Mevlüt Çavuşoğlu'nun ültimatomunu kabul etmiyor ve geri iade ediyorum. AB bağımlılıkla hareket edemez, kendi sınırlarını korumak zorundadır' mesajını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, vize muafiyetiyle ilgili açıklamaları nedeniyle kendisini eleştiren Kurz'a cevaben attığı tweet'te, "Bu bir ültimatom değil Sebastian, bu benim kişisel fikrim. İfade özgürlüğü arkadaşım" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, bu tweet'in bir kısmını Almanca, bir kısmını ise İngilizce yazdı.

Çavuşoğlu ne demişti?

Çavuşoğlu, Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine verdiği mülakatta şunları söylemişti:

"2013 yılında Geri Kabul Anlaşması ile bağlantılı olarak vize serbestisine ilişkin anlaşmayı imzalamıştık. Ayrıca mart ayında AB ile Türkiye’ye geri getirilen her Suriyeli karşılığında başka bir Suriyelinin bir AB ülkesine yerleştirilmesinin öngörüldüğü anlaşmayı imzaladık. Bu formül işliyor. Ancak bunların hepsi vize serbestisine bağlı. Bu husus da 18 Mart tarihli anlaşmanın bir parçası. Bu bir tehdit değil. Eğer vize serbestisi uygulanmazsa, biz de Geri Kabul Anlaşması'nı ve 18 Mart’ta imzaladığımız anlaşmayı bir kenara bırakmak zorunda kalacağız."