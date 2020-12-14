Çavuşoğlu: Biz 1974 ruhu ile hareket ediyoruz; Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in ruhu ile hareket ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin konuşurken, "Biz 1974 ruhu ile hareket ediyoruz. Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in ruhu ile hareket ediyoruz" dedi.

TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, NATO'nun en güçlü üyelerinden birinin Türkiye olduğunu ifade ederken, "Biz neden NATO'dan çıkalım? Bundan rahatsız olan varsa, o çıksın" ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, CHP'li milletvekillerine yönelik "Biz 1974 ruhu ile hareket ediyoruz. Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in ruhu ile hareket ediyoruz. Ama maalesef kapalı Maraş'ı açmamızı dahi sizin mensuplarınız sorguladı" sözlerini kullandı.

Libya'da istikrar istemeyen aktörlerin diyalogdan anlamadığını ve TBMM'nin verdiği yetkiyle uluslararası meşruiyet içinde Türkiye'nin de sahaya indiğini söyleyen Çavuşoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Libya'da uzun sürecek bir iç savaş önlendi"

"Bu sayede, kardeş kanı dökülmesi ve uzun sürecek bir iç savaş önlendi.

"Doğu Akdeniz'de başından beri diyaloğu ve hakça paylaşımı savunduk. KKTC ve biz, herkes kazansın dedik.

"Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahayla destekledik. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumaya devam edeceğiz.

"(CHP'ye) Biz 1974 ruhu ile hareket ediyoruz. Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in ruhu ile hareket ediyoruz. Ama maalesef kapalı Maraş'ı açmamızı dahi sizin mensuplarınız sorguladı.

"Bölgesel barışın temellerini hep birlikte atıyoruz"

"Yukarı Karabağ'da 30 yıldır diplomasi ve müzakere dedik. Olmayınca Azerbaycan sahaya indi. Hakkı olanı ve meşru olanı aldı. Yoksa bunun için bir 30 yıl daha bekleyebilirdi.

"Bölgesel barışın temellerini hep birlikte atıyoruz. Hangi ülke ile sorun yaşıyorsak mutlaka ve mutlaka AK parti haksız Cumhur ittifakı haksız, Türkiye haksız. Bize muhalif olurken lütfen Türkiye ve milli çıkarlarımıza da muhalif olmayalım.

"NATO'dan çıkmamızı isteyenler var"

"Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor. Bu örgütün en önemli üyelerinden biri biziz. Biz neden NATO'dan çıkalım? Bundan rahatsız olan varsa, o çıksın."