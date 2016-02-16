Çavuşoğlu: Bazı Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin kara operasyonundan yana

Reuters'e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye düzenlenmesi gündemde olan kara operasyonuyla ilgili "Bazı Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin kara operasyonundan yana ama bazı müttefikler buna karşı çıktı" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de düzenlenecek olası bir kara harekatı için bir karar alınmadığını ve ABD liderliğindeki koalisyon ile bu konuda müzakere edilmediğini belirtti.

Çavuşoğlu, yalnızca Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin bir kara harekatına girmesinin gerçekçi olmadığını belirtirken, bazı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın düzenlenecek bir kara operasyonunu desteklediğini ancak yine bazı Avrupa ülkelerinin bu operasyona karşı çıktığının altını çizdi.

Mevlüt çavuşoğlu Suriye krizinde çözüm yolu için de yorumlarda bulundu. "IŞİD politik bir çözüm olmadan yok edilemez" diye konuşan Dışişleri Bakanı, bombardımanlar devam ederken Cenevre Görüşmeleri'nden bir sonuç alınamayacağını da ifade etti.

PYD açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu PYD konusunda ABD'ye de mesaj gönderdi. Çavuşoğlu, "ABD ile Türkiye'nin, PYD'nin Suriye'deki rolü konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için daha sıkı çalışması gerekir" diye konuştu.